Meerdink cancelt Promes niet: AZ-spits krijgt lachers op zijn hand op TikTok

Donderdag, 4 mei 2023 om 13:45 • Laatste update: 14:07

Mexx Meerdink heeft op geheel eigen wijze laten weten dat zijn vakantie is geboekt. De negentienjarige aanvaller, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij AZ, plaatst in zijn ‘story’ op TikTok een video waarbij hij kiest voor een opvallend achtergrondnummer. In de video, die tijdelijk zichtbaar is, valt te zien dat Meerdink met een vriend in de auto zit terwijl het nummer ‘Hard Gaan’ van DJ Wale en Quincy Promes door de speakers galmt. In Nederland loopt een strafzaak tegen Promes wegens het neersteken van zijn neef, maar de aanvaller van Spartak Moskou is nog altijd bezig met zijn voetbal- en muziekcarrière. Voor het WK was Promes samen met Memphis Depay te horen op het album van de populaire rapformatie SFB. Meerdink luistert zijn muziek klaarblijkelijk nog altijd graag.

De TikTok-story die Meerdink woensdagavond plaatste zorgt voor veel reacties.

Meerdink krijgt zoals onder vrijwel al zijn posts op sociale media wederom reacties met een humoristische ondertoon. “Lekker bezig Mo. Wat gaat de bestemming worden? Casablanca of Tanger?”, reageert een van zijn volgers. De Achterhoekse aanvaller krijgt sinds zijn debuut veel reacties over zijn accent. Willem van Hanegem kwam onlangs in zijn column voor het Algemeen Dagblad nog op voor de jonge spits. “Die jongen krijgt kritiek vanwege zijn accent van de straat. Laatst was ik in Winterswijk, daar komt hij vandaan. Toen zei ik ook dat hij zijn haar wat anders zou kunnen doen. Met een knipoog. Laat die gozer zichzelf zijn, kijk naar zijn voetbal”, aldus de Kromme.