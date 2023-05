Meer onduidelijkheid over toekomst Yilmaz door opvallende woorden teamgenoot

Zondag, 7 mei 2023 om 21:35 • Bart DHanis • Laatste update: 21:59

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz ligt. De aanvoerder van de Limburgers zou volgens teamgenoot en vriend Dogan Erdogan meerdere aanbiedingen op zak hebben, zo liet de Turkse middenvelder na afloop van het met 2-0 gewonnen duel tegen Vitesse weten tegenover de camera van ESPN. Ook geeft Erdogan duidelijkheid over de reden van de absentie van Yilmaz.

Yilmaz speelde zijn laatste wedstrijd voor Fortuna op 9 april van dit jaar, toen in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 werd verloren van Ajax. Volgens de ervaren afmaker zelf kampt hij met blessureleed, maar Fortuna-trainer Juliano Velazquez zegt dat Yilmaz er vanwege ‘technische redenen’ niet bij is. Ploeggenoot Erdogan vertelt na afloop dat de spits ‘echt geblesseerd is’, maar meer kan hij niet zeggen.

De 77-voudig international van het nationale elftal van Turkije ligt tot medio 2027 vast in Sittard. Het plan is dat hij na het seizoen 2023/24 zijn schoenen aan de wilgen hangt en vervolgens een andere functie binnen de club gaat bekleden. Of die plannen doorgaan, is onduidelijk. “Er zijn veel aanbiedingen voor hem, ook van de nationale ploeg, maar ik weet niet wat hij gaat kiezen”, aldus Erdogan.

Eerder deze week brachten verschillende Turkse media naar buiten dat Yilmaz een aanbieding van de Turkse bond heeft ontvangen. Hij moet bij de Turkse ploeg de rechterhand worden van Adbullah Avci, die op het punt staat om Stefan Kuntz op te volgen. Yilmaz was tot vorig jaar nog de aanvalsleider van het Turkse nationale elftal, maar nam na de uitschakeling in de strijd om een WK-ticket afscheid.