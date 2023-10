Mbappé verlaat trainingskamp Frankrijk tijdelijk wegens privéomstandigheden

Donderdag, 12 oktober 2023 om 13:55 • Wessel Antes

Kylian Mbappé heeft het trainingskamp van Frankrijk woensdag tijdelijk verlaten, zo meldt L'Équipe. Volgens de grootste sportkrant van Frankrijk ging de 24-jarige superster van Paris Saint-Germain terug naar Bondy wegens een sterfgeval in zijn familie. Mbappé kan vrijdag wel gewoon spelen bij les Bleus, wanneer om 20:45 uur het uitduel met Nederland op het programma staat.

Het is nog onbekend wie er overleden is in de familie van Mbappé. De 71-voudig international van Frankrijk kreeg toestemming van bondscoach Didier Deschamps om afscheid te nemen van een dierbare in Bondy, waarna hij na enkele uren terugkeerde in het Franse trainingskamp.

Het is nog onduidelijk of Mbappé donderdag aanwezig is tijdens het voorbeschouwende persmoment op het EK-kwalificatieduel met Oranje. Wel weet L'Équipe zeker dat de superster vrijdag aan de aftrap staat in de Johan Cruijff ArenA.

Tijdens het duel in Parijs (4-0 winst) was Mbappé nog goed voor twee doelpunten tegen Nederland. Zijn totale teller staat inmiddels op 40 doelpunten namens les Bleus. Daarmee staat Mbappé al op de vijfde plek tussen de eeuwige topscorers van Frankrijk. Hij heeft slechts veertien doelpunten nodig om de topscorer aller tijden, Olivier Giroud, te evenaren.

Frankrijk staat na vijf duels ruim aan kop in Groep B. Het elftal van Deschamps is nog foutloos en heeft zodoende al vijftien punten verzameld. Nederland staat momenteel op negen punten, maar speelde tot dusver een wedstrijd minder.

De vorige ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk op Nederlandse bodem werd gewonnen door Oranje. In De Kuip was Nederland destijds (16 november 2018) met 2-0 te sterk dankzij doelpunten van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. In die wedstrijd was Mbappé als kersverse wereldkampioen ook al van de partij.

Mbappé zal vrijdagavond voor de tweede keer te zien zijn in een Nederlands stadion. De pijlsnelle aanvaller aast in Amsterdam op zijn eerste doelpunt op Nederlandse bodem. Hoewel Mbappé dus van de partij is, moet Deschamps het vrijdag doen zonder een aantal gerenommeerde internationals. Onder meer Axel Disasi, Wesley Fofana, Jules Koundé, Christopher Nkunku, Dayot Upamecano en Jordan Veretout ontbreken wegens een blessure.