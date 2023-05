Mauro Icardi gidst Galatasaray naar landstitel nummer 23 in Turkije

Dinsdag, 30 mei 2023 om 21:01 • Laatste update: 21:06

Galatasaray heeft dinsdag voor de 23ste keer in de clubhistorie het Turkse landskampioenschap opgeëist. De manschappen van Okan Buruk wisten vooraf dat drie punten tegen Ankaragücü voldoende zouden zijn om de titel binnen te halen en slaagden met vlag en wimpel: 4-1. Mauro Icardi maakte de belangrijke eerste twee doelpunten. Achtervolger Fenerbahçe koopt daardoor niets voor zijn 2-0 zege op Antalyaspor en zal als tweede eindigen. Zondag staat de kraker Galatasaray - Fenerbahçe gepland, maar die doet niet meer ter zake voor de titel. Voor Cimbom is het de eerste landstitel in vier jaar tijd.

Ankaragücü - Galatasaray 1-4

Bij Galatasaray waren als gebruikelijk basisplaatsen voor voormalig PSV'er Dries Mertens en ex-Vitessenaar Milot Rashica. De van Paris Saint-Germain gehuurde Icardi had voorafgaand de laatste vijf goals van Galatasaray voor zijn rekening genomen en ging tegen Ankaragücü verder waar hij gebleven was. De Argentijn reageerde alert op een lage voorzet van Rashica en tikte van dichtbij binnen: 0-1. In de zestiende minuut werd het alweer 1-1, toen de thuisploeg ogenschijnlijk simpel door de defensie van Galatasray heen combineerde. Milson kon van dichtbij binnenschieten.

????????! Maurooooooo Icardi! ?? En dus is Galatasaray nu weer virtueel de kampioen van Turkije.. ??#ZiggoSport #SüperLig #AGvGS pic.twitter.com/ssqmibooH2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 30, 2023

De bezoekers openden de jacht op een nieuwe voorsprong en werden daarvoor vlak voor rust beloond. Wie anders dan Icardi stond aan het eind van de aanval, ditmaal met een snoekduikkopbal: 1-2. Gala wilde de wedstrijd na rust snel in het slot gooien, maar had daarvoor tot de 72ste minuut nodig. Kerem Aktürkoglu verstuurde een schitterende steekbal op Baris Yilmaz, die de keeper omspeelde en simpel intikte: 1-3. Vijf minuten later maakte Sergio Oliveira aan alle spanning een eind door binnen te koppen uit een hoekschop van Aktürkoglu.

Fenerbahçe - Antalyaspor 2-0

Fenerbahçe kende een bliksemstart en nam al in de tweede minuut de leiding tegen Antalyaspor. De aan Ajax gelinkte middenvelder Arda Güler gaf de bal op schitterende wijze en met buitenkantje links mee aan aanvalsleider Enner Valencia, die vervolgens de uitkomende doelman Helton Leite op beheerste wijze verschalkte: 1-0. Fenerbahçe kreeg in het restant van de eerste helft nog goede mogelijkheden via Michy Batshuayi, Willian Arão en Güler, maar een verdubbeling van de voorsprong kwam er niet in het Sukru Saracoglustadion.

Zo dan! Het is al ????????! ?? Enner Valencia heeft binnen twee minuten al doelpunt #???? in het netje liggen: 1-0 Fenerbahçe ??#ZiggoSport #SüiperLig #FBvANT pic.twitter.com/AkaatchLBe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 30, 2023

De trefzekere Valencia ging na een uur spelen naar de grond en leek te moeten worden gewisseld, maar de spits uit Ecuador kon de strijd hervatten. Desondanks werd hij enkele minuten alsnog afgelost door Joshua King. Antalayspor bleef dankzij de minieme achterstand hopen op een positief resultaat en kreeg in de persoon van Houssam Ghacha nog een goede kans, maar de gelijkmaker bleef uit. Fenerbahçe kwam in de vijfde minuut van blessuretijd nog op 2-0: op aangeven van rechtsback Ferdi Kadioglu tikte Miha Zajc binnen. De zege kan echter niet voorkomen dat Galatasaray voor het eerst sinds 2019 kampioen van Turkije is.