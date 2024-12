Maurice Steijn wint ook vijfde wedstrijd niet: NEC houdt Sparta Rotterdam op gelijkspel

Ze hebben er beiden maar weinig aan, maar NEC en Sparta Rotterdam hebben zondagmiddag de punten gedeeld. Na een vermakelijk duel met twee late treffers stond er een 1-1 eindstand op het scoreformulier. Camiel Neghli scoorde op schitterende wijze, Iván Márquez maakte die treffer niet veel later ongedaan.

Het duel in Nijmegen was er een tussen twee ploegen die onder druk staan. NEC verloor de voorgaande drie wedstrijden en heeft hogere ambities dan de huidige twaalde plaats, terwijl Sparta in de laatste negen Eredivisie-wedstrijden niet won (twee gelijke spelen, zeven nederlagen) en de gevaarlijke zestiende plaats bezette.

Zoals zo vaker bij ploegen die zoekende zijn voerden de trainers wijzigingen door. Aan de kant van NEC liet Rogier Meijer Márquez en Basar Önal en starten in plaats van Bram Nuytinck en Vito van Crooij. Bij Sparta begonnen vijf nieuwe namen, waaronder Marvin Young en Shunsuke Mito.

Het eerste grote gevaar kwam na een tamme openingsfase van de kant van de bezoekers. Robin Roefs had een prima reflex in huis op een kopbal van Tobias Lauritsen uit een hoekschop. Luttele minuten later onderscheidde de doelman zich opnieuw, ditmaal weerhield hij Mito van scoren.

NEC produceerde in het eerste bedrijf lange tijd slechts speldenprikjes, al waren het genoeg. In de blessuretijd kwam Sontje Hansen het dichtstbij toen hij de lat trof na een scrimmage.

De tweede helft barstte snel los. Kansen waren er over en weer, maar net iets meer voor Sparta, en het leek alsof een doelpunt niet kon uitblijven, maar dat is precies wat er gebeurde. Dat laatste gegeven kan overigens niet losgezien worden van een sterk keepende Roefs.

Pas in de slotfase werd de ban gebroken en het waren de bezoekers die de leiding namen. Camiel Neghli schoot een uit een hoekschop afvallende bal kiezelhard en via de lat op prachtige wijze raak: 0-1. De eerste overwinning van Sparta onder Maurice Steijn zou het niet opleveren.

Nog voor het ingaan van de extra tijd trok NEC de stand namelijk al gelijk via Márquez. De Spanjaard kon binnenwerken na een schermutseling voor de goal van Nick Olij: 1-1. Een sterk slotoffensief van de thuisploeg volgde, maar een winnaar werd er niet gekroond.

