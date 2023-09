Maurice Steijn noemt 2 dingen waar hij nog hoop uit put na afloop van Klassieker

Woensdag, 27 september 2023 om 15:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:56

De druk op Maurice Steijn zal na de met 0-4 verloren Klassieker tegen Feyenoord alleen nog maar zijn toegenomen. Zelf reageerde de Ajax-trainer na afloop van het duel voor de camera van ESPN op de volgende nederlaag die zijn ploeg leed. Steijn blijft vertrouwen houden dat zijn ploeg de weg omhoog zal vinden, gaf hij daarbij aan.

“Je ziet aan de wissel die we hebben gedaan (Chuba Akpom voor Anass Salah-Eddine, red.) dat we in ieder geval probeerden iets te forceren”, blikt Steijn na afloop van Ajax - Feyenoord terug in gesprek met Hans Kraay junior. “Maar na dertig seconden krijg je al een grote kans tegen en binnen drie minuten is het 4-0. En dan weet je wel dat de wedstrijd definitief gespeeld is. Het was natuurlijk al een heel zware opgave, maar het is wat het is.”

Vervolgens krijgt Steijn van de ESPN-verslaggever de vraag welke dingen hij op de training van Ajax steeds beter ziet gaan, die de buitenwereld niet ziet. Een duidelijk antwoord op die vraag geeft de trainer niet, maar hij vertelt wel waar hij hoop uit put. “Ik hou me nog even vast aan gedeeltes tegen Olympique (Marseille, red.) en tot aan de 0-2 tegen Feyenoord.”

“Dat is niet veel, hè?”, reageert Kraay jr. “Daar moet je je op dit moment aan vastklampen”, aldus Steijn. “De clichés zijn al naar voren gehaald, we hebben de groep nu pas echt bij elkaar. Wel weinig trainingsuren, maar in de uren die we hebben moeten we gewoon aan de slag met z’n allen. Dat ziet er bij vlagen echt wel aardig uit, maar in de wedstrijden zien we dat nog niet terug. En dat moet heel snel komen, dat is duidelijk. We moeten nu zorgen dat we zo snel mogelijk wedstrijden gaan winnen, punten gaan pakken en omhoog op die ranglijst. Dat is mijn verantwoordelijkheid.”

Vertrek Sven Mislintat

Over het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat afgelopen zondag wil Steijn weinig kwijt. “Daar ga ik niks over zeggen. Er is zoveel gebeurd deze week, en ook vlak voor de wedstrijd is er nog iemand afgetreden (RvC-voorzitter Pier Eringa, red.). De wedstrijd is nu gespeeld, ik ben blij dat we dit nu af kunnen sluiten. Vanaf straks gaan we ons volledig richten op RKC. We moeten door, en we gaan ook door."