Maurice Steijn kon paar dagen na vertrek bij Ajax al bij andere club aan de slag

Maurice Steijn kon niet lang nadat hij was vertrokken als Ajax-trainer al ergens anders aan de slag. Dat onthult hij zaterdagavond bij De Eretribune op ESPN. Steijn vertrok vorig jaar in oktober na een teleurstellende seizoenstart in Amsterdam, en heeft tot dusver geen nieuwe club gevonden.

Direct na zijn vertrek bij Ajax was er alweer interesse in Steijn, vertelt hij. “Vanaf het moment dat ik weg was bij Ajax had ik dezelfde week alweer ergens anders kunnen beginnen.”

“Er is interesse geweest uit Nederland, in Europa en buiten Europa. Maar in het begin had ik er nog niet zo veel behoefte aan en wilde ik even lekker afstand nemen.”

Inmiddels wil Steijn wel weer aan het werk. Zo voerde hij eerder dit jaar nog gesprekken met sc Heerenveen, als opvolger van Kees van Wonderen. “Heerenveen was wel een serieuze optie, daar heb ik twee keer mee gesproken”, aldus Steijn.

Uiteindelijk kwamen beide clubs niet tot een akkoord, en koos Heerenveen ervoor om Robin van Persie aan te stellen. Met de oud-spits aan het roer staan de Friezen momenteel enigszins teleurstellend vijftiende.

“Ik zou wel weer aan het werk willen, maar dan wel bij een club die bij mij past”, geeft Steijn aan. Van zijn eerdere dienstverbanden heeft hij geleerd dat hij daarbij één ding heel belangrijk vindt: de band met de mensen boven hem.

“Ik wist al van tevoren dat ik er heel goed op ga als ik een goede samenwerking heb met mensen die boven mij staan. Voor bij een volgende club ben je er nog scherper op dat die afspraken worden nagekomen.”