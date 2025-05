'Maurice Steijn gaat Ajax zondag echt niet helpen aan het kampioenschap'

Hoewel velen het kampioenschap zien als gespeeld na de zeperd van Ajax afgelopen woensdag, volgt zondag de zenuwslopende ontknoping in de Eredivisie. Maurice Steijn zou, als trainer van Sparta, de Amsterdammers een grote dienst kunnen bewijzen.

Het dienstverband van Steijn bij Ajax is er een waar nog lange tijd over gepraat zal worden. Zondag staat hij met Sparta tegenover PSV, dat alles ineens weer in eigen hand heeft. Mocht PSV niet winnen, heeft Ajax de titel alsnog voor het grijpen.

Chris Woerts denkt echter dat Ajax niet hoeft te rekenen op hulp van Steijn, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. “Nee, dat wordt 0-5. Maurice Steijn gaat Ajax echt niet helpen.”

“Nee, absoluut niet. PSV wordt kampioen, geen enkel probleem”, zo sluit Woerts zich aan bij Johan Derksen. “Ajax moet ook rustig zijn, want ze pakken met de tweede plek straks zeventig miljoen euro.” René van der Gijp vindt het ondanks de late ineenstorting een hele knappe prestatie van Francesco Farioli om dit Ajax naar de tweede plaats te leiden.

“Ze hebben een keeper (Remko Pasveer, red.) van 42, ze hebben een rechtsback (Anton Gaaei, red.) waarvan we vorig jaar zeiden: doe hem terug naar de amateurs. Ze hebben die Sutalo, dat is ook niet veel”, gaat Van der Gijp verder.

“Henderson, dat is niks. Ze hebben een spits, die maakt er vier”, doelt hij op Brian Brobbey. “Als we vorig jaar hadden gezegd dat deze man tweede zou worden met een punt achterstand, ik had het niet geloofd.”

“Er is vooral heel veel leedvermaak in het land”, haakt Derksen in. “Dat Ajax het niet gehaald heeft. Mensen zijn opgetogen. Alleen de Ajax-supporters vinden het erg, de rest heeft leedvermaak.”