Mats Hummels wil alleen naar AS Roma als hij voor twee seizoenen kan tekenen

AS Roma lijkt de belangrijkste kandidaat in de strijd om de handtekening van Mats Hummels, zo meldt Il Tempo. De Duitse routinier eist een contract voor twee seizoenen. Bij de Giallorossi wordt nu over die wens beraad.

Al snel na zijn breuk bij Borussia Dortmund werd Hummels door zijn management aangeboden bij AS Roma en AC Milan. Alleen vanuit Rome werd echter serieuze interesse getoond in de Champions League-finalist.

Volgens journalist Filippo Biafora van Il Tempo blijft Roma de totale kosten van de Hummels-operatie bestuderen. Door zijn transfervrije status kan de Duitse centrumverdediger gratis worden ingelijfd.

Hummels beschikte bij Dortmund echter over een riant salaris, waarvan hij niet veel wenst in te leveren. Bovendien wil hij zekerheid en eist hij een contract voor minimaal twee seizoenen.

In Rome proberen ze ondertussen een oplossing te vinden voor Chris Smalling, wiens afscheid ruimte moet vrijmaken voor de komst van Hummels. Smalling drukt met zijn salaris stevig op het financiële huishoudboekje van AS Roma.

Hummels had een aflopend contract in het Signal Iduna Park. Lange tijd was er onzekerheid over zijn toekomst. Enkele dagen voor de Champions League-finale liet hij zich negatief uit over de tactiek die de inmiddels vertrokken Edin Terzic hanteerde.

Hummels was ruim dertien jaar actief voor die Borussen, verdeeld over drie periodes. Tussendoor verkaste hij tweemaal naar Bayern München. In totaal speelde hij 508 wedstrijden in de hoofdmacht van Dortmund.