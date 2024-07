Joël Matip lijkt na 201 wedstrijden namens Liverpool terug te keren in Duitsland

Joël Matip gaat zijn carrière zeer waarschijnlijk vervolgen bij Bayer Leverkusen, zo meldt journalist Florian Plettenberg donderdagochtend. De 32-jarige verdediger is momenteel transfervrij na een achtjarig dienstverband bij Liverpool.

Bayer Leverkusen ziet de mogelijke komst van Matip als een buitenkansje. De fysiek sterke verdediger heeft al gesprekken gevoerd met de clubleiding en succescoach Xabi Alonso. De Spanjaard wil zijn selectie dolgraag versterken met een ervaren mandekker en Matip past perfect in zijn plaatje.

Daardoor kan Matip terugkeren in Duitsland, zijn geboorteland. Zijn wieg stond in Bochum, maar de rechtspoot brak uiteindelijk door bij Schalke 04. Na 256 wedstrijden in dienst van die club vertrok Matip in 2016 transfervrij naar Liverpool.

Als speler van the Reds kwamen al zijn voetbaldromen uit. Met de Engelse grootmacht legde Matip beslag op de Premier League, Champions League, de Engelse en UEFA Super Cup, FA Cup en League Cup (2x).

In totaal kwam Matip tot 201 wedstrijden namens Liverpool, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 6 assists. In de afgelopen twee seizoenen werd hij voorbijgestreefd door jongere concurrenten, al speelde Matip als back-up nog een redelijk aantal wedstrijden.

Waar Matip in 2015 op jonge leeftijd zijn interlandcarrière namens Kameroen beëindigde, is hij in clubverband nog lang niet uitgevoetbald. Bij Bayer Leverkusen moet hij met zijn ervaring het elftal helpen in een poging tot titelprolongatie.

