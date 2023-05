Matig afscheid voor Dick Advocaat; twee Limburgse ploegen naar de play-offs

Vrijdag, 12 mei 2023 om 22:12 • Bart DHanis • Laatste update: 22:42

ADO Den Haag is er niet in geslaagd om de laatste thuiswedstrijd van Dick Advocaat te winnen. De Hagenaren kwamen in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen FC Dordrecht. Ook is na vrijdagavond duidelijk dat MVV en VVV-Venlo definitief gaan strijden in de play-offs. VVV had nog één punt nodig, maar dat werden er drie. De ploeg van trainer Rick Kruys won met 2-1 van De Graafschap. 2-1 werd het ook in Maastricht, waar MVV won van Telstar en zich als tweede Limburgse club mag gaan opmaken voor de play-offs.

VVV-Venlo – De Graafschap 2-1

De bezoekers leken in de tiende minuut op voorsprong te komen, maar de rake kopbal van Giovanni Korte werd afgekeurd omdat hij een duw had uitgedeeld. Vlak na rust, nadat Soulyman Allouch net naast had geschoten namens VVV-Venlo, kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Robin Lathouwers was de gevierde man, door vanaf de rechterkant van het strafschopgebied raak te schuiven. Een minuut later stond het echter alweer 1-1, doordat Devin Haen de bal binnen frommelde na een voorzet van Korte. De drie punten bleven uiteindelijk toch in Venlo, want diep in de blessuretijd legde Nick Venema de bal breed op Daan Huisman: 2-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

MVV - Telstar 2-1

Na iets minder dan een kwartier spelen kwam MVV in eigen huis op voorsprong. Een lage voorzet werd bij de eerste paal door Jarne Steuckers binnengegleden: 1-0. Volledig tegen de verhouding in kwam MVV zelfs op 2-0. Na twintig minuten spelen stond Ruben van Bommel aan het einde van een tegenaanval. Hij schoot de bal beheerst in de lange hoek en maakte zo zijn vijftiende doelpunt van het seizoen. Luttele minuten later werd David Min overduidelijk neergehaald in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal wuifde het voorval opvallend weg. In de tweede helft deed Telstar nog wel wat terug. Tien minuten voor tijd maakte Glynor Plet er nog 2-1 van, maar het mocht niet baten voor Telstar, dat definitief niet mee gaat doen aan de play-offs. MVV mag zich wel gaan opmaken voor de nacompetitie.

FC Den Bosch - Almere City 2-2

FC Den Bosch kwam verrassend op voorsprong tegen Almere City. De achttienjarige Ilias Boumassaoudi slingerde een vrije trap voor het doel, die vervolgens door niemand werd aangeraakt en zo de lange hoek in verdween: 1-0. In de 33ste minuut kwam Almere alweer op gelijke hoogte. Álvaro Peña stond ongelofelijk vrij in het vijfmetergebied en tikte een lage voorzet van Manel Royo eenvoudig binnen: 1-1. Kort na rust schoot Hamdi Akujobi de bal uit de tweede lijn achter Wouter van der Steen: 1-2. Na iets meer dan een uur spelen trok Nick de Groot de stand weer gelijk: 2-2. Hij vierde het doelpunt met de fanatieke aanhang, waarbij er ‘vreugdebier’ op het veld terechtkwam. De wedstrijd werd om die reden een kwartier gestopt. Na de staking gebeurde er niet bijzonder veel meer. Dankzij het gelijkspel is Willem II nu definitief derde en voorbij aan Almere City op de ranglijst.

FC Eindhoven - Helmond Sport 0-1

In Eindhoven werd de ban pas na rust gebroken. Helmond-spits Jelle Goselink kreeg de bal van Eros Maddy en rondde oog in oog met Nigel Bertrams keurig af. Goselink vierde zijn feest met de meegereisde supporters, waarbij er tijdens het juichen een aantal bekers bier op het veld belandden. Ook deze wedstrijd werd vervolgens een kwartier stilgelegd. Ook hier werd na het stilleggen weinig meer gecreëerd, waardoor Helmond de Brabantse derby won. Eindhoven was voorafgaand aan het duel al zeker van de play-offs.

TOP Oss - Jong PSV 1-0

In de 19e minuut viel de openingstreffer in de wedstrijd. Jearl Margaritha plukte een hoge bal knap uit de lucht en legde af op Bradly van Hoeven, die de kans benutte: 1-0. Vlak voor rust leek Jong PSV op gelijke hoogte te komen, maar een poging van Dante Sealy trof de paal. Ook August Priske kreeg een reusachtige kans in de slotfase van de eerste helft, maar hij schoot ver over. In de tweede helft bleef Jong PSV aandringen, maar lukte het niet om tot een treffer te komen.

ADO Den Haag - FC Dordrecht 2-2

Na een voorzichtig begin kwam ADO Den Haag via een afstandsschot van Malik Sellouki op voorsprong. De middenvelder van ADO kreeg de bal van Thomas Verheydt en schoot hard raak in de korte hoek: 1-0. Lang kon ADO niet van het doelpunt genieten. Tidjany Touré nam een voorzet van Samuele Longo aan en draaide mooi weg bij zijn tegenstander, waarna hij de kans verzilverde: 1-1. Twintig minuten voor tijd werd Sellouki in het strafschopgebied neergelegd. Verheydt schoot de gegeven penalty feilloos raak: 2-1. Winnen lukte ADO uiteindelijk niet. Sahvedi Cetin haalde na 74 minuten spelen vanaf de zestienmeter uit, waarna de bal via Verheydt in het doel belandde: 2-2.