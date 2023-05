Marten de Roon laat zich gelden met heerlijke goal; mijlpaal voor Luis Muriel

Woensdag, 3 mei 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:02

Marten de Roon was woensdagavond van grote waarde voor Atalanta. De middenvelder zorgde in de wedstrijd tegen Spezia voor de gelijkmaker, waarna Davide Zappacosta en Luis Muriel de ploeg uit Bergamo op een ruime voorsprong zetten. Mehdi Bourabia maakte het duel nog wel spannend, maar een resultaat pakten de bezoekers niet: 3-2. Net als De Roon stond ook Teun Koopmeiners in de basis, terwijl Hans Hateboer nog altijd ontbreekt wegens een knieblessure. Atalanta staat voorlopig vierde, al weet het dat Internazionale, AC Milan en AS Roma later op de avond nog in actie komen.

Bijzonderheden

Spezia kwam na achttien minuten spelen op voorsprong via Emmanuel Gyasi. De Ghanees kon simpel afronden na uitstekend voorbereidend werk van Simone Bastoni: 0-1. Erg lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong. Na ruim een half uur leverde een hoekschop van Koopmeiners in eerste instantie niets op, maar de afvallende bal was voor De Roon. De Oranje-international dacht niet na en volleerde prachtig raak in de linkeronderhoek: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een paar minuten na rust kwam Atalanta op voorsprong. De treffer van Zappacosta deed sterk denken aan die van De Roon, daar de Italiaan raak schoot nadat een afvallende bal uit een hoekschop perfect voor zijn voeten viel: 2-1. Ogenblikken later leek Atalanta het duel in het slot te gooien en wéér was het raak uit een hoekschop die in eerste instantie niets opleverde. Dit keer gaf Berat Djimsiti goed af op Luis Muriel, die de korte hoek vond. Een speciaal moment voor de Colombiaan, die zijn honderdste goal in de Serie A maakte. Bourabia maakte er via een knap schot nog 3-2 van, maar verder dan dat zou Spezia niet meer komen.

Atalanta - Spezia 3-2

18' 0-1 Emmanuel Gyasi (assist: Simone Bastoni)

32' 1-1 Marten de Roon

48' 2-1 Davide Zappacosta

54' 3-1 Luis Muriel (assist: Berat Djimsiti)

64' 3-2 Mehdi Bourabia (assist: Eldor Shomurodov)