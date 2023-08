Marko Arnautovic dicht bij droomtransfer: clubs naderen akkoord van 10 miljoen

Zondag, 13 augustus 2023 om 20:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:03

Marko Arnautovic lijkt de overstap te gaan maken naar Internazionale. De Oosterijker staat nu nog tot medio 2025 onder contract bij Bologna, dat in vergevorderde onderhandelingen is met i Nerazzurri. Volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio kost de aanvaller ongeveer tien miljoen euro. Daarvan is acht miljoen de vaste som. Middels bonussen kan het bedrag verder oplopen.

De verwachting is dat Arnautovic bij de Milanezen twee miljoen euro per jaar gaat verdienen. De helft daarvan zou behaald kunnen worden door middel van bonussen. Arnautovic heeft te kennen gegeven de overstap naar de Champions League-finalist van vorig seizoen te willen maken. Arnautovic werd in het seizoen 2009/10 al door FC Twente verhuurd aan Inter. Hoewel de toen nog jonge aanvaller tot slechts drie duels in de hoofmacht kwam, was hij onderdeel van het legendarische Inter-team dat onder José Mourinho de treble won.

Na zijn terugkeer bij Twente in de zomer van 2010 verkochten de Tukkers hem voor 6,2 miljoen euro aan Werder Bremen. Via Stoke City, West Ham United en de Chinese club Shanghai SIPG (tegenwoordig Shanghai Port FC) belandde hij in 2021 bij Bologna. Daar bleek het voormalige enfant terrible een absolute meerwaarde. In 58 duels kwam hij tot 25 treffers en 2 assists. De transfergeruchten rondom Arnautovic spelen al langer, tot onvrede van Bologna-trainer en voormalig Inter-ploeggenoot Thiago Motta.

De oefenmeester zou Arnautovic niet meer willen opstellen in het nieuwe seizoen, vanwege de uitgesproken wens van de speler om te willen vertrekken. De club zag het wel zitten om verder te gaan met de 34-jarige aanvaller. Als er een goed bod binnen zou komen zou de club echter wel bereid zijn hem te laten gaan. Bij Inter zou Arnautovic trainer Simone Inzaghi extra opties in de voorhoede geven na het vertrek van Romelu Lukaku en Edin Dzeko. Met Marcus Thuram haalde Inter eerder al een nieuwe aanvallende versterking binnen.