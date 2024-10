Mark van Bommel over vertrek bij Royal Antwerp: ‘Eigenaar bemoeide zich met de opstelling’

Mark van Bommel laat aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN weten waarom hij is vertrokken bij Royal Antwerp. Volgens de Nederlander bemoeide eigenaar Paul Gheysens zich met de opstelling. De relatie tussen het duo verslechterde nadat Marc Overmars geschorst werd door de FIFA.

Van Bommel kende in twee seizoenen bij Royal Antwerp de nodige successen. De 47-jarige Nederlander wist de landstitel, supercup en beker te winnen. Toch besloot Van Bommel deze zomer te vertrekken bij de Belgische club.

Volgens de voormalig middenvelder kwam dit vooral door de relatie met Antwerp-eigenaar Gheysens. “Er zijn een paar momenten geweest dat je een gesprek hebt en dat dat niet meer loopt. Dan moet je een beslissing nemen en zeggen: luister jongens, ik ben weg.”

De oud-PSV’er komt vervolgens met een onthulling. “Als je je als eigenaar wil bemoeien met de opstelling, dan gaat dat iets te ver”, laat Van Bommel weten.

“Het is heel moeilijk om het voetballende gedeelte uit handen te geven als eigenaar. Als je daar niet goed tegen kunt, dan botst dat. Toen kwam ik zelf tot de conclusie dat het beter was om op te stappen”, stelt de oud-Nederlands international.

De relatie met de eigenaar verslechterde na de schorsing en hartproblemen van Overmars. “Marc was niet elke keer op de club. Hij kwam soms wel even langs, maar dat was dan om koffie te drinken en niet om te werken. We hadden het dan wel over heel veel dingen, buiten en op het veld. Ik had eerst eigenlijk helemaal geen contact met de eigenaar”, geeft de Nederlander aan.