Mario Been lovend over PSV'er: 'Het is geen voetballende speler'

Zaterdag, 23 september 2023 om 21:34 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:41

Mario Been is in de studio van ESPN goed te spreken over het doelpunt dat Guus Til zaterdagavond maakte tegen Almere City. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord dicht Til bepaalde kwaliteiten zonder de bal toe, die de middenvelder een sterke kracht in het aanvalsspel van PSV maken. Verder wordt tijdens de rust van PSV - Almere ook de inbreng van Hirving Lozano besproken.

Til maakte in Almere de openingstreffer, door uit de rug van linksback Manel Royo weg te lopen en van dichtbij raak te schieten. "Dat is de kwaliteit van Til", aldus de analist. "Met hem kies je niet voor een voetballende speler, maar hij staat altijd op een positie waar een bal kan vallen. Dat inschattingsvermogen heeft hij gewoon. Maar de assist van Noa Lang is natuurlijk ook een fantastische bal."

Tegelijkertijd kijkt Been ook kritisch naar de goal, waarbij volgens hem de defensie van Almere tekortkomt. "Royo staat daar te slapen. Dit zijn de momenten die bepalend zijn voor een club als Almere. Ze starten heel positief, maar geven daarna zoveel ruimte weg doordat er een paar dingen fout gaan. En dan staat het nog maar 0-2", zegt Been, doelend op de ruststand in het Yanmar Stadion, die volgens de analist ook groter in het voordeel van PSV had kunnen zijn.

Lozano had voor het eerst sinds zijn terugkeer in Eindhoven een basisplek bij PSV. Robert Maaskant is positief gestemd over het niveau van de Mexicaanse buitenspeler: "Lozano is echt wel gedreven. Dat is het mooie aan zulke spelers, het maakt niet uit in wat voor stadion ze spelen. Op het moment dat zo'n jongen op het veld staat, wil hij gewoon combineren en doelgericht zijn."