Marco van Basten twijfelt nu al aan keuze van Ajax voor Branco van den Boomen

Maandag, 29 mei 2023 om 22:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:35

Marco van Basten twijfelt of Ajax er goed aan doet Branco van den Boomen te hebben binnengehaald. Tijdens de uitzending van Rondo laat de analyticus weten dat hij niet het volste vertrouwen heeft in de gehanteerde beoordelingscriteria van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die de 27-jarige middenvelder mede vanwege zijn ‘uitstekende data’ tot medio 2027 naar de Johan Cruijff ArenA heeft gehaald.

Ronald de Boer kent Van den Boomen, die via een videoverbinding de tafelheren van het programma te woord staat, van zijn periode in de jeugd van Ajax. “We wisten allemaal dat je een geweldige speler was qua techniek, maar er waren natuurlijk ook vraagtekens: de handelingssnelheid en je loopvermogen. Ik zie je nu niet dagelijks spelen, maar het is fantastisch wat je hebt laten zien bij Toulouse. Zijn die aspecten serieus verbeterd? Heb je daar keihard aan gewerkt?”, vraagt De Boer.

Van den Boomen weet zeker dat hij grote stappen heeft gezet bij Toulouse. “Vooral toen ik net aankwam in Frankrijk was het gebrek aan loopvermogen goed zichtbaar en kwam ik er niet mee weg. Ik denk dat ik me heel erg verbeterd heb en dat mijn sterke punten nu beter tot zijn recht komen. Ik hoop het ook aan de Nederlandse fans te gaan laten zien”, aldus Van den Boomen, die zich dus mede door zijn opvallende data in de kijker speelde van Mislintat.

Van Basten uit openlijk zijn twijfels over het aantrekken van Mislintat. “Een datavoetballer, een moneyballspeler... Wat ik daarvan vind? Ik denk dat het een hele gevaarlijke weg is die Ajax inslaat. Ik denk dat je dat soort spelers echt goed gezien moet hebben en dat je niet alleen op getallen moet letten. Ik vind het vreemd en gevaarlijk. Hij heeft in de jeugd bij FC Eindhoven en De Graafschap gezeten. Dat zegt wel dat het geen groot talent is. Je kan natuurlijk wel beter en sterker worden in je carrière. Hoewel hij wel fris overkomt, vraag ik me af of hij het niveau van Ajax aankan. Ik heb er mijn vraagtekens bij”, besluit de enigszins huiverige Van Basten.