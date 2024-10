Marco van Basten is niet te spreken over het spel van Ayase Ueda namens Feyenoord tegen Girona. De Rotterdammers wonnen weliswaar met 2-3, maar Ueda leed veelvuldig balverlies, liet een aantal goede kansen onbenut en miste tot overmaakt van ramp een penalty.

Feyenoord kwam nog op achterstand door een doelpunt van David López, maar door een eigen goal van Yangel Herrera en een treffer van Antoni Milambo stond het bij rust 1-2 in het voordeel van de Rotterdammers.

Dat had eigenlijk 1-3 moeten zijn, maar de strafschop die Feyenoord tien minuten voor rust kreeg werd gemist door Ueda. En dat was volgens Van Basten niet het enige ongelukkige moment van de Japanner woensdagavond.

“Ueda, daar zijn we niet heel tevreden over deze dag”, begint de analist bij Ziggo Sport. “Natuurlijk ook vanwege het feit dat hij die penalty mist. Zo’n speler is eigenlijk meer een dienende speler, maar hij maakte zoveel verschillende verschrikkelijke fouten…”

“Op belangrijke momenten handelt hij gewoon niet goed. Een terechte wissel ook. Wel jammer, want ik had in het begin wel het idee dat hij bij Feyenoord het redelijk zou doen. Maar hij bakte er vanavond niet veel van”, is Van Basten hard.

Op de vraag van presentatrice Hélène Hendriks of het er misschien mee te maken kan hebben dat Ueda moet wennen, antwoordt Van Basten: “Hij zit er al een tijdje bij inmiddels. Vorig jaar heeft hij al genoeg gespeeld om nu niet nerveus te zijn.”

Ondanks de ongelukkige wedstrijd van Ueda won Feyenoord wel in Girona. In de tweede helft maakte Donny van de Beek eerst nog de 2-2, waarna de Rotterdammers door een eigen doelpunt van Ladislav Krejcí toch nog zegevierden.