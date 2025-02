Marco Asensio verruilt Paris Saint-Germain op huurbasis voor Premier League-club

Aston Villa neemt Marco Asensio op huurbasis over van Paris Saint-Germain. Dat maakt de Premier League-club bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige Spanjaard kon in Parijs steeds minder op speeltijd rekenen.

Asensio kwam in de eerste seizoenshelft nog tot redelijk wat speeltijd in het shirt van PSG. De afgelopen maanden nam dat echter drastisch af.

Sinds eind november kwam Asensio nog maar drie keer in actie, steeds als invaller. In totaal stond hij sindsdien slechts 25 minuten op het veld.

Aston Villa biedt nu uitkomst, door de 38-voudig international op huurbasis over te nemen tot het einde van het seizoen.

Daarmee legt de ploeg van Donyell Malen voor de tweede dag op rij een grote naam vast. Zondag werd al definitief bekend dat Marcus Rashford wordt gehuurd van Manchester United.

Aston Villa staat momenteel achtste in de Premier League. In de Champions League eindigde de ploeg uit Birmingham ook op plek acht, waardoor het de tussenronde overslaat.

Asensio stond tussen 2015 en 2023 onder contract bij Real Madrid. Met die club won hij onder meer drie keer de Champions League. In 2023 vertrok hij transfervrij naar PSG, waar hij nog tot medio 2026 onder contract staat.