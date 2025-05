Marciano Vink stelt mening radicaal bij: 'Zonder hem stond Ajax niet zo hoog'

Waar Kenneth Perez Hwang In-beom kiest als beste aankoop in de Eredivisie, daar gaat Marciano Vink voor een speler van Ajax. De analist is zeer onder de indruk van de prestatie van Wout Weghorst in het afgelopen seizoen.

''Soms moet je weleens je ongelijk toegeven. Aan het begin van het seizoen vond ik het een brainfart in mijn eigen hoofd, dat Weghorst naar Ajax zou gaan. Ik vond het niet bij elkaar passen'', zo klinkt het in Dit Was Het Weekend.

''Maar wat hij Ajax dit seizoen gebracht heeft, ondanks dat hij niet altijd basisspeler was, aan extra energie, doelpunten, punten. Ajax had, denk ik, zonder Weghorst niet zo hoog gestaan'', stelt Vink zijn mening over de spits radicaal bij.

''En we hebben vaak genoeg bij Ajax in het stadion gezeten, dat het spel niet om aan te zien was. Of dat ze er niet doorheen kwamen'', vervolgt Vink zijn analyse. ''Dan kwam Weghorst erin in de 60ste of 70ste minuut, en dan gebeurde er wat. Hij heeft in de minuten die hij kreeg zo'n impact gehad op een moeilijk voetballend team.''

Kenneth Perez is het niet helemaal eens met de keuze voor Weghorst. ''Ik vind het wel moeilijk om een wisselspeler te kiezen, moet ik eerlijk zeggen'', aldus de Deense analist, die de boomlange spits niet altijd als pinchhitter ziet fungeren bij Ajax. ''Die accepteert nooit van zijn leven nóg een seizoen als tweede spits.''

Vink deelt de mening van Perez over de invallersrol van Weghorst. ''Of hij volgend seizoen moet starten? Als hij startte was het ook niet zo van dat ik zeg...'', analyseert Vink met een bedenkelijk gezicht.

''Weghorst is A-international. Als Ajax een betere spits kan vinden met het geld dat het heeft, zou ik dat heel knap vinden'', zo besluit Perez.