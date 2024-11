Marciano Vink mist één Ajax-speler in de selectie van het Nederlands elftal

Marciano Vink vindt het jammer dat Kenneth Taylor niet in de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit, zo laat de analist weten bij ESPN. Vink zag Taylor zondag een sterke wedstrijd spelen tegen FC Twente (2-2) en weet zeker dat zijn tijd in Oranje nog wel gaat komen.

“Taylor speelde sowieso goed vandaag”, begint Vink zijn lofrede. “Hij speelde gewoon weer een goede wedstrijd en het is ook terecht dat hij bij de voorselectie van Oranje zat. Het is alleen jammer dat hij niet bij de definitieve selectie zat, maar zijn tijd komt echt wel.”

De middenvelder van Ajax was zondag goed voor twee assists tegen Twente. Bij het eerste doelpunt zorgde Taylor ervoor dat Davy Klaassen de bal bij de tweede paal binnen kon glijden. Bij de tweede treffer was hij na een combinatie met Wout Weghorst de aangever voor Bertrand Traoré.

“Dat is echt knap na dat gedoe van vorig jaar”, vervolgt Vink, die ook begrijpt dat het momenteel dringen is op het middenveld bij Oranje. “Maar het is al een goed teken dat hij bij de voorselectie zit. Dat betekent dat ze hem gezien hebben.”

Karim El Ahmadi sluit zich aan bij zijn collega. “Hij is in de grote wedstrijden belangrijk, hij is ook in de Europese wedstrijden belangrijk. Dat zijn wel dingen die Koeman meeneemt”, verzekert hij.

Taylor staat tot dusver op vier interlands voor het Nederlands elftal. Zijn laatste wedstrijd in Oranje speelde hij in maart 2023 in de Nations League tegen Frankrijk. Toen speelde hij dusdanig ongelukkig dat hij na een half uur naar de kant werd gehaald.

Komende interlandperiode sluit Taylor dus weer aan bij Jong Oranje, dat twee oefeninterlands zal afwerken. Op 14 november reist de ploeg van bondscoach Michael Reiziger af naar Slowakije, waarna vier dagen later Engeland de tegenstander is in Almere.