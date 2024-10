Mario Been: ‘Hij is eigenlijk de nummer 3 op z’n positie, maar lijkt al jaren bij Feyenoord te spelen’

Mario Been en Marciano Vink zijn onder de indruk van Givairo Read. De achttienjarige verdediger van Feyenoord start woensdag als rechtsback in de Klassieker tegen Ajax, als vervanger van de geblesseerde Jordan Lotomba.

Afgelopen zondag, toen Feyenoord met 0-2 van FC Utrecht won, startte Read ook al in de basis bij Feyenoord. Been vond dat hij het toen goed deed, vertelt hij bij ESPN.

“Hij is eigenlijk de derde rechtsback van Feyenoord, na Lotomba en Nieuwkoop”, aldus de analist. “Die jongen is transfervrij weggehaald van Volendam. En die speelde gewoon alsof hij al jaren in het eerste elftal van Feyenoord speelde, afgelopen zondag.”

“Daarbij heeft hij ook nog een geweldige spelhervatting met een uitbal, dat is ook nog eens een extra wapen. Hij speelde die Cathline uit de wedstrijd, wat over het algemeen toch een handenbindertje is.”

Marciano Vink kent Read nog uit het verleden. “Ik ben twee jaar zijn trainer geweest bij Zeeburgia. Toen stond hij rechtsbuiten, bij mij in het elftal. En het leuke is dat hij toen van Zeeburgia naar Volendam ging.”

“Hij was best wel stil, introvert en een rustige jongen. Dan is het zo leuk om die gasten zich allemaal te zien ontwikkelen en dat ze wat mondiger worden. Daar ben ik wel heel trots op.”

“Ik ken hem als tien- of elfjarig jongetje, ben nog bij hem en z’n ouders thuis geweest, dus ik vind het superleuk dat hij nu bij Feyenoord in het eerste speelt”, besluit Vink.