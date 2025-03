PSV is zondagmiddag aan de topper tegen Ajax begonnen met Mauro Júnior als linksback. Tyrell Malacia, die gehuurd wordt van Manchester United, moet het daardoor doen met een plek op de bank. Marciano Vink begrijpt wel waarom trainer Peter Bosz voor Mauro kiest.

Bosz legde zijn keuze vlak voor de wedstrijd uit voor de camera van ESPN. "Als Mauro fit is, dan is hij onze nummer één op die positie", aldus de coach van PSV. "Dat is best vervelend, omdat Tyrell het heel goed gedaan heeft de laatste weken."

Bosz krijgt de vraag of hij had verwacht dat Malacia dichter bij zijn niveau van bij Feyenoord zou zitten. "Ik vind dat hij naar die vorm aan het toegroeien is. Ik zie dat op de training, maar ook in de wedstrijden. Je moet niet vergeten dat hij bij ons pas voor het eerst negentig minuten is gaan spelen. Hij is er heel lang uit geweest. Hij begint naar een hele goede vorm toe te groeien."

Vink vindt dat PSV te hoge verwachtingen heeft van Malacia, die meer dan een jaar geblesseerd is geweest. "Anderhalf jaar op de bank zitten, met een blessure, maar daarvoor was hij ook al geen basisspeler, is gewoon achteruitgang", aldus de analist van ESPN. "Je móét wedstrijden spelen. Anderhalf jaar haal je niet in zes weken in. Anderhalf jaar geblesseerd zijn kost maanden."

PSV huurde Malacia in januari als noodverband, maar Vink had dat niet gedaan. "Ik vind het een verkeerde keuze van de leiding om spelers die zolang geblesseerd zijn geweest te huren, en te verwachten dat ze er direct staan. Of je moet een groter plan hebben."

Danny Koevermans, die eveneens aanwezig is als analist, vindt de keuze voor Mauro logisch. "Mauro was op een bepaald moment zelfs de beste speler van PSV", aldus de oud-spits. "Die heeft zichzelf dit seizoen écht op de kaart gezet. Hij is op meerdere posities inzetbaar, maar heeft het als linksback geweldig gedaan. Ik vind op dit moment zeker dat hij beter is dan Malacia."