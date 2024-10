Marciano Vink geniet van Feyenoorder: ‘Jammer dat hij weinig speelt, want ik vind het zó’n mooie speler’

Marciano Vink geniet van Gjivai Zechiël. Dat liet de analist van ESPN donderdagavond weten voorafgaand aan het oefenduel van Jong Oranje met Jong Mexico. Zechiël staat in de basis aan de kant van Nederland.

Zechiël maakte vorige maand zijn debuut voor Jong Oranje. Als invaller deed hij destijds zes minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Georgië, die met 3-1 werd gewonnen.

Donderdagavond, tegen Jong Mexico, maakt de middenvelder zijn basisdebuut voor Jong Oranje. Volgens Vink is dat absoluut geen slecht idee.

“Ik vind het zo’n mooie speler…”, begint de analist zijn lofzang over Zechiël. “Ik ken hem eigenlijk al vanaf de jeugd. En het is een speler die op alle posities op het middenveld uit de voeten kan. En ik zal heel eerlijk zeggen: ik vind hem het beste als 8,5, dus tussen de nummer acht- en nummer tien-positie in.”

“Hij is zó technisch, hij heeft zo’n goede balbehandeling, hij heeft een heel snel en goed oog voor ruimte en diepte. Wat hij ook bezit is het druk naar voren zetten. Maar in de kleine ruimte heeft hij zo’n mooie en snelle balbehandeling, en dat is gewoon belangrijk.”

Bij zijn club Feyenoord kwam Zechiël dit seizoen tot dusver vier keer in actie, waarvan drie keer als invaller. Op 14 september kwam hij voor het laatst in actie voor de Rotterdammers.

Vink vindt het jammer dat het twintigjarige talent zo weinig aan spelen toekomt bij zijn club. “Maar ik snap het ook wel, want je hebt Hwang op dit moment, je hebt Timber én je hebt Milambo, die op tien speelt. Maar hij moet de strijd waarschijnlijk aangaan met Milambo. En dat wint Milambo op dit moment terecht. Maar ik denk dat Zechiël zo’n mooie toekomst heeft, want ik vind het zo’n mooie voetballer. Dus ik verwacht er ook nog veel van.”