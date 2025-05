Marcel Brands: 'Wat Farioli met Ajax deed op 13 maart, zou ik nooit accepteren'

Marcel Brands spreekt zijn twijfels uit over een opvallende keuze van Francesco Farioli. De algemeen directeur van PSV kijkt met verbazing terug op het moment waarop de Italiaan, die maandag vertrok bij Ajax, met een veredeld B-elftal aantrad in de return tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. Volgens Brands was dat een verkeerd signaal in een cruciale fase voor het Nederlandse voetbal.

Ajax verloor de thuiswedstrijd van Eintracht met 1-2, waarna Farioli besloot om bij de return in Duitsland een volledig B-team op te stellen. Ook switchte de Italiaan naar een systeem met drie centrumverdedigers, wat slecht uitpakte. "Ik vond het erg teleurstellend dat Ajax die wedstrijd in Frankfurt uit handen gaf," zegt Brands tegenover De Telegraaf.

"Er was nog volop kans om door te gaan. Dan beeld ik me in hoe ik zelf zou reageren als mijn trainer zo'n beslissing zou nemen. Ik denk niet dat ik daarmee zou kunnen leven."

De kritiek van Brands komt niet uit het niets. De directeur van PSV benadrukt het grote belang van de twee vaste Champions League-tickets die Nederland sinds het huidige seizoen heeft. Mede dankzij sterke Europese prestaties van PSV en Feyenoord groeide de Eredivisie door naar plek zes op de coëfficiëntenlijst.

"Die twee vaste Champions League-plekken maken het voor iedereen beter," vervolgt Brands.

"Doordat Feyenoord en wij een goed Champions League-jaar hebben gehad, krijgen de andere clubs ook veel meer geld. We hebben allebei een paar miljoen euro in een potje gestopt. Met het oog daarop is het gewoon heel belangrijk dat we allemaal punten blijven pakken voor die Europese ranking."