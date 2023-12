Marca: Laporta denkt aan ontslag trainer Xavi en heeft opvolger klaarstaan

FC Barcelona overweegt trainer Xavi de laan uit te sturen, zo meldt Marca donderdagavond. De meest verkochte sportkrant van Spanje verzekert dat president Joan Laporta twijfels heeft gekregen over het functioneren van de coach en dat hij al nadenkt over een opvolger. De geruchten rond het vertrek van Xavi volgen na pijnlijke nederlagen tegen Girona en Royal Antwerp FC.

Xavi wankelt als trainer van Barcelona, zo luidt de conclusie van Marca. Hoewel de club zich als groepshoofd wist te verzekeren van overwintering in de Champions League, is de kritiek op de keuzeheer de afgelopen weken fors toegenomen.

Eerder dit seizoen gingen de Catalanen in eigen huis onderuit tegen Real Madrid (1-2), terwijl Girona afgelopen weekend eveneens wist te winnen in het Olímpico de Montjuïc: (2-4). Door de nieuwe nederlaag is de achterstand op de Koninklijke opgelopen tot vijf punten; Girona geniet zelfs een voorsprong van zeven punten op los Azulgrana.

Barcelona wist zich na afloop van de vijfde speelronde weliswaar als winnaar van Groep H te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League, maar in de laatste speelronde ging het mis op bezoek bij Antwerp. De hekkensluiter van de poule was met 3-2 te sterk.

De (interne) kritiek op Xavi zou dermate toegenomen zijn dat Laporta al nadenkt over een eventuele opvolger. De sportkrant meldt dat Rafael Márquez gezien wordt als ideale kandidaat om het stokje over te nemen van de huidige trainer van Barça. Márquez staat momenteel aan het roer bij Barcelona B en leidde zijn team afgelopen seizoen naar promotie naar het derde profniveau in Spanje.

In tegenstelling tot Marca meldt Mundo Deportivo overigens dat er van een exit van Xavi voorlopig nog geen sprake is. Wel weet laatstgenoemde sportkrant te melden dat Xavi wil gaan werken aan de teamgeest en dat de club onder meer een kerstdiner heeft georganiseerd om de saamhorigheid te bevorderen.

Bovendien zou Laporta zijn vertrouwen in de zittende coach hebben uitgesproken tegenover het voltallige clubbestuur en de spelersgroep, weet MD.

