Manfred Ugalde kan anderhalf jaar na vertrek bij FC Twente naar Europese top

Manfred Ugalde heeft zijn laatste wedstrijd namens Spartak Moskou vermoedelijk al gespeeld. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano staat de 23-jarige spits uit Costa Rica op het lijstje van meerdere Europese topclubs.

FC Twente verkocht Ugalde in januari 2024 voor 13 miljoen euro aan Spartak Moskou. In Rusland ligt de aanvaller nog tot medio 2028 vast.

Het lijkt er echter niet op dat Ugalde zijn contract in de Russische hoofdstad gaat uitdienen. De spits heeft zich in de kijker gespeeld bij grote clubs.

“Na de interesse van AS Monaco en Paris Saint-Germain in december, zijn er meerdere clubs in de race momenteel”, weet Romano.

De Italiaan verwacht dat Ugalde gaat vertrekken bij Spartak Moskou. Transfermarkt taxeert de kleine rechtspoot op 15 miljoen euro.

Ugalde speelde tot dusver 52 officiële wedstrijden namens Spartak Moskou. Daarin was hij goed voor negentien doelpunten en zes assists.

Als international van Costa Rica staat de teller op 20 interlands. Ugalde wist zes keer te scoren en leverde hetzelfde aantal assists af.