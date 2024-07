Manchester United vertrouwt niet op Malacia en denkt serieus aan Dávid Hancko

Dávid Hancko is op de radar van Manchester United verschenen, zo meldt Manchester Evening News. De Engelsen staat open voor de komst van een vervanger van Tyrell Malacia, die al meer dan een jaar kampt met een knieblessure.

Malacia verscheen tien dagen geleden voor het eerst na veertien maanden tijd op het trainingsveld, maar stapte woensdag niet op het vliegtuig naar de Verenigde Staten, waar de club een deel van zijn trainingskamp afwerkt.

Manchester United weet dat het nog even kan duren voordat Malacia weer honderd procent fit en speelklaar is, waardoor het nu denkt aan alternatieven op de transfermarkt. Eén van de serieuze opties is Hancko, die eerder tegenover Slowaakse media al aangaf open te staan voor een stap hogerop.

In hoeverre de interesse momenteel serieus is, is nog onbekend. Manchester United denkt naast Hancko ook aan Marcos Alonso, die deze zomer transfervrij vertrok bij FC Barcelona en bij Chelsea al de nodige Premier League-ervaring heeft opgedaan.

Hancko ligt nog tot medio 2028 vast bij Feyenoord, maar de kans lijkt vrijwel uitgesloten dat hij zijn contract gaan uitdienen. Hancko wordt ook al een tijd gelinkt aan Atlético Madrid, waar hij de transfervrij vertrokken Mario Hermoso zou kunnen opvolgen.

Manchester United moest het begin vorig seizoen een tijdlang stellen zonder Luke Shaw, waarop de club besloot Sergio Reguilón te huren van Tottenham Hotspur. Mogelijk voltrekt een soortgelijk scenario zich deze zomer met Hancko, al zal Feyenoord niet openstaan voor een verhuur.