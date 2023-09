Manchester United presenteert Amrabat en geeft hem prestigieus rugnummer

Dinsdag, 5 september 2023 om 14:54 • Bart DHanis • Laatste update: 15:33

Sofyan Amrabat is eindelijk echt gepresenteerd door Manchester United. Het was al sinds vrijdag duidelijk dat de Marokkaans international komend seizoen op huurbasis uitkomt voor United, maar hij is nu eindelijk aan het publiek gepresenteerd. Amrabat gaat bij de Engelse recordkampioen spelen met nummer 4. Dat nummer draagt hij ook bij de nationale ploeg van Marokko.

De club van manager Erik ten Hag huurt de 27-jarige middenvelder in eerste instantie voor tien miljoen euro van Fiorentina. United heeft daarna een optie tot koop voor 25 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Zo komt er na maanden een eind aan de transfersoap van Amrabat, die al tijden niet meer meetrainde bij Fiorentina. United beschikte na enkele grote aankopen niet over voldoende financiële middelen om Amrabat rechtstreeks te kunnen kopen, maar de Marokkaans international wilde alleen naar Old Trafford. Liverpool, Napoli en op het laatst zelfs Fulham probeerden de deal van the Mancunians tevergeefs te kapen.

"Het is een enorme eer om speler van Manchester United te worden", zegt Amrabat op de clubwebsite. "Ik heb geduld moeten hebben op dit moment, maar ik ben iemand die altijd naar mijn hart luistert en nu vertegenwoordig ik de club van mijn dromen. Ik ben een gepassioneerde speler; Ik wil die energie naar de ploeg brengen en ik zal alles in elke actie stoppen die ik voor het team onderneem."

Het prestigieuze nummer was eerder deze zomer vrijgekomen, toen het contract van Phil Jones afliep bij United. De Engelse centrale verdediger kwam al jaren niet meer voor in de plannen van de club, maar hield nog altijd vast aan zijn salaris, en dus ook aan het nummer. Jones is inmiddels nog altijd transfervrij en wordt in verband gebracht met zijn oude club Blackburn Rovers en Leeds United.