Manchester United maakt melding van de volgende terugkerende verdediger

Vrijdag, 1 december 2023 om 15:19 • Jan Hoeksema • Laatste update: 16:15

Tyrell Malacia is vanaf begin 2024 weer fit genoeg om te spelen, zo verwacht Manchester United. De club brengt vrijdagmiddag in een statement naar buiten dat de linksback een operatie heeft ondergaan, waardoor hij op termijn weer beschikbaar zal zijn voor Erik ten Hag.

"Helaas heeft Malacia een terugslag gehad in zijn herstel", schrijft United op de clubwebsite. "Hierdoor moest hij wederom geopereerd worden."

"De operatie is succesvol volbracht en Malacia is nu terug op Carrington (trainingscomplex van United, red.), waar hij hard werkt om begin volgend jaar weer fit te zijn", aldus United.

Malacia lijkt zich daarom te kunnen gaan richten op de Premier League-confrontaties met Tottenham Hotspur (14 januari) en Wolverhampton Wanderers (30 januari).

Malacia speelde door zijn huidige blessure nog geen enkele minuut voor United dit seizoen. De laatste keer dat de ex-Feyenoorder überhaupt in actie kwam was in juni van dit jaar. Malacia mocht toen vijftien minuten meedoen namens het Nederlands elftal in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië (2-4 verlies na verlenging).

De 24-jarige verdediger speelt sinds juni van vorig jaar voor United. In die zomer werd Ten Hag aangesteld in Manchester en de oefenmeester zag in Malacia een welkome versterking. The Red Devils maakten vijftien miljoen euro over naar Feyenoord om de inmiddels negenvoudig international over te nemen. Sindsdien speelde Malacia 39 wedstrijden voor United.

Ten Hag zal tevreden zijn met de terugkeer van zijn pupil. De trainer moest dit seizoen al de nodige verdedigers missen. Onder meer Lisandro Martínez, Luke Shaw en Sergio Reguillón kenden lange periodes van afwezigheid.