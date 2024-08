Manchester United lijkt op Deadline Day 'verlost' te worden van Jadon Sancho

Chelsea wil Jadon Sancho op huurbasis overnemen van Manchester United, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdag op X. The Blues hebben een eerste bod daarvoor inmiddels neergelegd bij de club van manager Erik ten Hag. Journalist David Ornstein van The Athletic rept zelfs over een permanente deal voor Sancho.

Juventus wil Sancho ook tot het einde van het seizoen huren van Manchester United. Romano benadrukt in zijn berichtgeving van vrijdag echter dat het aanbod van Chelsea veelomvattender is en meer kans van slagen lijkt te hebben.

Onder meer The Guardian meldde eerder deze week al dat Sancho een overgang naar Chelsea verkiest boven een verhuurperiode bij Juventus. De uit Londen afkomstige aanvallende middenvelder is al sinds zijn jongste jaren fan van Chelsea en wil graag een keer voor zijn geliefde club uitkomen.

In de Engelse media gingen al geruchten rond dat Chelsea bereid was om Raheem Sterling te betrekken in een deal met Manchester United voor Sancho. Het lijkt er echter niet meer op dat Sterling op Deadline Day richting Old Trafford verkast. Daarnaast denkt Chelsea dat Sancho zonder het inzetten van een speler op te halen is.

Manager Enzo Maresca ging voorafgaand aan het uitduel met FC Servette (2-1 nederlaag) in de play-offs van de Conference League kort in op de interesse van Chelsea in Sancho. ''Ik ken Jadon vooral van zijn periode bij Manchester City. Ik ken hem zelfs erg goed. Maar hij speelt niet bij ons. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren.''

Sancho lijkt zijn langste tijd bij Manchester United te hebben gehad, ondanks een doorlopend contract tot medio 2026 en de optie om er nog een seizoen aan vast te plakken. De middenvelder annex vleugelaanvaller werd door Ten Hag niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de eerste twee duels van Manchester United in de Premier League.

Manchester United betaalde in 2021 maar liefst 85 miljoen euro voor Sancho. Drie jaar later lijkt het onwaarschijnlijk dat een club een dergelijk bedrag neerlegt voor de Engelsman. Chelsea hoopt derhalve dat Sancho op huurbasis naar Londen is te halen.