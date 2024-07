Manchester United en Erik ten Hag kennen uitermate teleurstellende aftrap van de oefencampagne

Manchester United is er niet in geslaagd het eerste oefenduel van deze zomer winnend af te sluiten. Op bezoek bij het Noorse Rosenborg BK wist de equipe van Erik ten Hag niet te imponeren en werd er in de absolute slotfase zelfs verloren: 1-0.

Vanzelfsprekend begon Manchester United met de nodige jonge talenten aan het oefenduel. Zes spelers uit de eerste selectie startten maandagavond: Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Casemiro, Hannibal Mejbri, Mason Mount en Marcus Rashford.

Het laatstgenoemde tweetal werd wegens een teleurstellend seizoen niet opgenomen in de selectie van het Engelse nationale elftal voor het EK en draait dus de volledige voorbereiding van Manchester United mee.

De eerste kansen in de wedstrijd waren voor Rosenborg, dat in de tiende minuut zelfs op voorsprong kwam. Aan het doelpunt ging echter evident buitenspel vooraf en zodoende werd de treffer afgekeurd.

De Noren, die middenin het Eliteserien-seizoen zitten, oogden beduidend fitter dan de opponent. Ze wisten het veldoverwicht echter niet om te zetten in goals. De eerste echte kans voor Manchester United kwam op naam van Ethan Wheatley, na een goede pass van Mount. Het schot van de achttienjarige spits werd echter gekeerd.

Halverwege het duel had het scorebord nog geen werk te doen gehad. De beste man op het veld aan de kant van the Red Devils was doelman Radek Vítek, die zijn ploeg met de nodige reddingen op de been hield.

In het tweede bedrijf speelde Manchester United met tien andere veldspelers, allemaal uit de eigen jeugd. Alleen keeper Vítek mocht blijven staan en dat deed hij ook na rust naar behoren. Met een vernieuwd elftal kwamen de mannen van Ten Hag tot iets meer kansen, maar nog steeds werd geen groot gevaar gesticht.

Rosenborg, dat de hele wedstrijd het betere spel vertoonde, wist in de absolute slotfase wél het net te vinden. Met zo ongeveer de laatste trap van de wedstrijd bepaalde Noah Jean Holm de eindstand op 1-0.

