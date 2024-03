‘Manchester United en andere grootmacht kunnen Kökçü uitweg bieden bij Benfica’

Orkun Kökçü staat in de belangstelling van Manchester United en Juventus, zo meldt Spor TV. De 23-jarige middenvelder van Benfica werd onlangs door Roger Schmidt uit de selectie gezet na een uitgesproken interview in De Telegraaf. Mogelijk biedt één van de genoemde clubs nu uitweg.

Benfica wil Kökçü hoe dan ook niet verhuren, waardoor een definitieve breuk bij een daadwerkelijk vertrek de enige optie is. Volgens de berichtgeving zijn de Portugezen alleen bereid om te luisteren naar aanbiedingen rond de veertig miljoen euro voor de Turks international. Benfica betaalde afgelopen zomer 25 miljoen euro voor de aanvoerder van Feyenoord, een clubrecord.

Volgens de lokale media is het Manchester United van Erik ten Hag de partij die het meest geïnteresseerd is en zou het goed kunnen dat de club deze zomer een bod gaat doen op Kökçü. Mocht Benfica de 25-voudig international aan het einde van dit seizoen inderdaad van de hand doen, dan blijft zijn verblijf in Lissabon beperkt tot slechts één jaar.

Het avontuur in Portugal loopt vooralsnog in ieder geval nog niet zoals Kökçü had gehoopt. Dat maakte hij twee weken geleden duidelijk in een uitgesproken interview met De Telegraaf. “Nee, dit is niet wat ik verwachtte. Er speelde op de transfermarkt heel veel afgelopen zomer, ik heb een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen. Dat is slechts ten dele gebeurd.”

Volgens de Turkse international heeft Schmidt hem voordat hij tekende een andere rol voorgehouden, een soortgelijke als bij Feyenoord. “Ik word door Schmidt te veel gekoppeld aan allerlei taken. En dat is niet nodig als je echt mijn kwaliteiten wil benutten. Ik kom zelf wel met de oplossingen in het veld, ik denk vooruit, sta bekend om mijn ’progressieve’ passing.”

Kökçü is teleurgesteld over de situatie. “Ik kan nog zoveel meer betekenen voor Benfica, daar zit misschien een stuk van mijn frustratie.” Dat hij af en toe reserve is, kon de rechtspoot niet begrijpen. “Daar ben ik boos en teleurgesteld om geweest. Juist op die momenten wist ik dat ik zoveel voor het team kan betekenen.”

Kökçü reageert op ontstane commotie

Kökçü kwam kort nadat hij door Schmidt uit de selectie was gezet met een reactie op Instagram. “Het eerste wat ik wil zeggen is dat mijn respect voor de club en de coach groot is. Maar in het topvoetbal tellen alle details. Alleen als alles goed gaat kun je prijzen winnen. Dit betekent ook dat je kritisch op elkaar moet zijn.”

“Ik heb intern mijn visie met de club besproken. Ik accepteer nu de consequenties en zal meereizen met mijn nationale ploeg. Over twee weken zal ik terugkeren en alles geven voor het team en Benfica. Ik zal er alles aan doen om te presteren en prijzen te winnen voor deze prachtige club. De echte Kökçü wil maar één ding: winnen!”, zo luidde zijn statement op Instagram.

