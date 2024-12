Manchester City weet na dramatische reeks van zeven duels eindelijk weer wat winnen is

Manchester City heeft eindelijk weer eens een zege geboekt. Woensdagavond was de ploeg van manager Pep Guardiola in eigen huis met 3-0 te sterk voor Nottingham Forest, door doelpunten van Bernardo Silva, Kevin De Bruyne en Jérémy Doku. Het betekende voor Manchester City de eerste zege in alle competities sinds 26 oktober.

Het zat Manchester City de afgelopen maand niet mee. De ploeg leed liefst zes nederlagen, waaronder 0-4 tegen Tottenham Hotspur en 2-0 tegen Liverpool, en gaf tegen Feyenoord in de Champions League een 3-0 voorsprong uit handen.

Tegen Nottingham Forest, dat al had gestunt met een zege bij Liverpool (0-1) en gelijkspel bij Chelsea (1-1), hoopte de club uit Manchester aan die reeks een einde te maken. Guardiola koos ervoor om De Bruyne voor het eerst sinds medio september weer eens te laten starten, net als Nathan Aké.

Al na iets meer dan zeven minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Een voorzet van Ilkay Gündogan werd richting doel gekopt door De Bruyne, waarna Bernardo Silva klaarstond om de bal van dichtbij binnen te tikken: 1-0.

Na ruim een half uur tekende De Bruyne voor de 2-0. De Belg kreeg de bal van landgenoot Doku, en plaatste de bal hoog in de hoek. Zo zat Manchester City op rozen bij rust.

Toch was Nottingham absoluut niet kansloos. Tussen beide goals van Manchester City in hadden de bezoekers twee prima mogelijkheden gekregen. Zo bracht Stefan Ortega uitstekend redding op een poging van Morgan Gibbs-White, en schoot Chris Wood oog in oog met Ortega naast.

Doku besliste het duel na een klein uur spelen definitief. Hij kreeg de bal in de counter mee van Erling Braut Haaland, draaide naar binnen en schoot raak in de lange hoek: 3-0. Nottingham bleek niet meer in staat om daar nog iets tegenin te brengen.

Door de zege klimt Manchester City naar plek vier in de Premier League, met 26 punten. Nottingham heeft 22 punten, en blijft voorlopig op de zesde plaats staan.