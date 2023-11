Manchester City laat zege in thriller met acht (!) goals in extremis glippen

Zondag, 12 november 2023 om 19:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:12

Manchester City heeft zondag in een spectaculaire ontmoeting op Stamford Bridge met 4-4 gelijkgespeeld tegen Chelsea. Erling Braut Haaland scoorde tweemaal voor de bezoekers en Rodri leek kort voor het einde voor de volle buit te zorgen. Ver in blessuretijd echter kwam Chelsea alsnog langszij. Het elftal van manager Josep Guardiola staat ondanks het late puntenverlies in West-Londen nog steeds bovenaan in de Premier League, al zitten Liverpool en Arsenal op het vinkentouw.

Bij Manchester City ontbrak Nathan Aké vanwege een blessure, waardoor Guardiola besloot om centrumverdediger Gvardiol naar de linksbackpositie door te schuiven. De aanvoer richting Haaland moest komen van onder meer Bernardo Silva en Phil Foden. Bij Chelsea was Nicolas Jackson, tegen Tottenham Hotspur goed voor een hattrick, de aanvalsleider. Ian Maatsen bleef opnieuw negentig minuten op de bank.

De regerend kampioen nam de leiding na twintig minuten spelen. Marc Cucurella trok Haaland omver in de zestien en op aanraden van de VAR ging de bal op de stip. Haaland faalde vervolgens niet vanaf elf meter en vierde het doelpunt uitbundig met zijn teamgenoten.

Chelsea was duidelijk gemotiveerd om de achterstand snel weg te werken en slaagde ook in die missie. Thiago Silva kopte uit een corner raak in de verre hoek en Raheem Sterling, met een verleden bij Manchester City, tikte op aangeven van Reece James van dichtbij de 2-1 binnen.

Chelsea ging echter niet met een voorsprong rusten, want in de blessuretijd van de eerste helft tikte Manuel Akanji de 2-2 binnen. Manchester City rook bloed na rust en het was Haaland die kort voor het doel zijn tweede treffer van de heerlijke ontmoeting binnenschoot. De VAR oordeelde dat de Noorse superster geen hands had gemaakt, waardoor de 2-3 bleef staan. Het was de inleiding voor een spectaculaire slotfase in Londen.

Jackson trok de stand weer gelijk op Stamford Bridge, maar Chelsea keek enkele minuten voor tijd wederom tegen een achterstand aan. Rodri zag een inzet via Thiago Silva in het doel verdwijnen. Grote vreugde bij Manchester City en de meegereisde aanhang, maar dat sloeg ver in blessuretijd om in teleurstelling. Rúben Dias veroorzaakte een strafschop, die in de 94ste werd benut door Cole Palmer.

Een punt dus voor beide clubs na een waanzinnig duel van meer dan 100 minuten, met Chelsea dat door de late gelijkmaker van Palmer als morele winnaar van het veld stapte.