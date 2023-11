‘Manchester City krijgt concurrentie van Liverpool in strijd om oude bekende’

Donderdag, 16 november 2023 om 13:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:09

Zowel Manchester City als Liverpool is geïnteresseerd om Leroy Sané komende zomer over te nemen van Bayern München. Dat meldt Christian Falk van SportBILD donderdag.

Het contract van de 27-jarige buitenspeler loopt in de Allianz Arena nog door tot medio 2025, waardoor de kans zeer aannemelijk is dat Bayern komende zomer duidelijkheid wil. Sané wordt door Transfermarkt getaxeerd op 75 miljoen euro en er is der Rekordmeister alles aan gelegen om hem niet transfervrij te laten gaan.

De 57-voudig international van Duitsland is dit seizoen een onbetwiste basisspeler onder Thomas Tuchel en betaalde dat vertrouwen tot dusver terug met negen doelpunten en zeven assists in achttien wedstrijden.

Sané ligt op koers om zijn rendement van vorig seizoen flink te verbeteren. Toen was de linkspoot goed voor 14 goals en 10 assists in 44 wedstrijden.

De Duitser is geen onbekende van City. Sané, die in de zomer van 2016 voor 52 miljoen euro overkwam van Schalke 04, speelde in vier jaar tijd 135 wedstrijden voor the Citizens. Daarin was hij goed voor 39 doelpunten en 46 assists. Sané legde samen met manager Josep Guardiola beslag op twee landstitels, Community Shields en EFL Cups. Ook won hij één keer de FA Cup.

Mocht Sané terugkeren bij de blauwe club uit Manchester, dan krijgt hij te maken met flinke concurrentie. Zo heeft Guardiola op de flanken de beschikking over onder anderen Jack Grealish, Jérémy Doku, Phil Foden en Bernardo Silva.

Bij Liverpool zou hij te maken krijgen met onder meer Diogo Jota, Luis Díaz en Cody Gakpo, hoewel laatstgenoemde doorgaans in de punt van de aanval speelt. Het is de vraag of the Reds Mohamed Salah komende zomer kunnen behouden, daar clubs uit Saudi-Arabië al maanden hengelen naar zijn diensten en zijn contract medio 2025 afloopt.