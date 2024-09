Manchester City en Inter spelen op spectaculaire wijze met 0-0 gelijk

Manchester City en Inter hebben er woensdagavond een spectaculaire wedstrijd van gemaakt in de Champions League. City kwam maar moeizaam door de Italiaanse muur heen, terwijl Inter meermaals tot gevaarlijke aanvallen kwam. Scoren deden beide ploegen desondanks niet, al deed dat niet af van de amusementswaarde: 0-0.

De motor van City moest in het begin nog even warmdraaien, wat Inter de gelegenheid gaf tot het eerste schot op doel te komen. Marcus Thuram heeft een bal weleens beter geraakt, en dus kon Ederson simpel redden. Ex-PSV’er Sávio liet zijn kwaliteiten zijn met een heerlijke, subtiele voorzet op Erling Braut Haaland, die zijn eerste kans van de wedstrijd kreeg. De Noor kopte op doel, waar Yann Sommer goed gepositioneerd stond.

Sávio kreeg zelf ook een kans, toen een voorzet van Kevin De Bruyne vanaf de linkerkant bij hem belandde. Sávio probeerde het met links en produceerde een afzwaaier. Inter liet zich zeker niet zomaar afschepen en zocht de gang naar Ederson, die er slecht uitzag toen hij een bal wilde wegwerken. De bal kwam terecht voor de voeten van Matteo Darmian, wiens inzet voor de doellijn door Josko Gvardiol werd weggehaald. Een nieuw schrikmoment volgde al snel, toen Thuram, in buitenspelpositie, Ederson tot een goede redding dwong.

In het vermakelijke duel kreeg Haaland een minuut of tien voor rust zijn volgende goede kans. Ditmaal kreeg hij een vrije schietkans vanaf randje zestien en zag hij tot zijn teleurstelling dat de bal niet in het netje, maar tegen de boarding belandde. Thuram speelde bedrijvig, verdedigde goed mee en was een belangrijke spil in de Italiaanse opbouw. In het afronden was hij echter ongelukkig, zo bleek opnieuw toen hij op aangeven van Piotr Zielinski vanaf randje zestien in vrije positie naast schoot.

Een dramatische bal van Simmer leidde plots een prima kans voor De Bruyne in. De Belg kwam in een vrij moeilijke hoek terecht en zag zijn stift gepareerd worden door Sommer, die zijn fout herstelde. De Bruyne leek daarbij geblesseerd te raken, maar hij liet zich, enkele minuten voor rust, niet wisselen. Inter bleef ondertussen op scherp op de counter, maar tot ongenoegen van Simone Inzaghi was ook de volgende kans niet raak. Ditmaal stuitte Renato Augusto op Ederson.

De Bruyne kwam na rust niet meer uit de kleedkamer. Diens vervanger, Phil Foden, loste vrijwel direct een fraai schot, dat maar net boven de kruising belandde. Aan het spelbeeld veranderde er weinig en opnieuw ging Inzaghi uit zijn dak toen toen Darmian in kansrijke positie opteerde voor een Guti-achtig hakje. Er stond echter geen Karim Benzema, Mehdi Taremi of Thuram achter hem en dus ging de kans verloren.

City stelde in aanvallend opzicht teleur, al mocht de defensie van Inter daar ook wel een compliment voor krijgen. De eerste serieuze kans voor City na de onderbreking kwam ruim twintig minuten voor tijd, toen Foden op aangeven van Ilkay Gündogan stuitte op Sommer. Denzel Dumfries viel een kwartier voor tijd in bij Inter en leverde met zijn eerste actie bijna een assist, ware het niet dat mede-invaller Henrikh Mkhitaryan in de zestien over schoot.

Het was weer de beurt aan City om dicht bij een treffer te komen. Uitgerekend verdediger Gvardiol loste een heerlijk schot. Sommer toonde zich echter een uitstekende lijnkeeper en redde fraai. Lautaro Martínez, slechts invaller, liet aan de andere kant na om Ederson genoeg te verrassen en liet daarmee een volgde kans voor Inter liggen. De laatste kansen waren voor Rodri, Foden en Gündogan. De pogingen van de twee eerstgenoemden waren te zacht, terwijl Gündogan over kopte.