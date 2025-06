Italiaanse verdediger die voor het Nederlands elftal kan spelen maakt toptransfer

Diego Coppola (21) gaat Hellas Verona verruilen voor Brighton & Hove Albion, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Met zijn transfer naar de Premier League is naar verluidt zo’n 15 miljoen euro gemoeid.

Zelf is Coppola geboren in Italië, maar de wieg van zijn moeder stond in Nederland. De fysiek sterke centrale verdediger heeft veel familie in Nederland en spreekt zelfs een beetje Nederlands.

Toch lijkt het erop dat Coppola zich richt op een interlandcarrière namens Gli Azzurri. Vrijdagavond maakte de rechtspoot zijn basisdebuut in het Italiaanse elftal tegen Noorwegen (3-0 nederlaag).

Waar veel Italianen ervoor kiezen om hun hele carrière in de Serie A te voetballen, gaat Coppola nu voor het avontuur. Brighton hoopt binnen 48 uur een akkoord te sluiten met Hellas.

De Engelsen betalen een vaste transfersom van 12 miljoen euro voor Coppola. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot 15 miljoen euro, waarna Hellas vermoedelijk ook recht houdt op een doorverkooppercentage.

Ook AFC Bournemouth en Como 1907 hebben zich gemeld bij de entourage van Coppola. Brighton gaat er echter met zijn handtekening vandoor.

Coppola debuteerde op achttienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Hellas. Na 85 wedstrijden en 4 doelpunten vertrekt hij richting de Premier League.