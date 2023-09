‘Man van 70 miljoen’ uit de Premier League laat onvrede blijken op social media

Woensdag, 13 september 2023 om 21:15

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mykhaylo Mudryk is niet blij met de kansen die hij krijgt bij Chelsea. De 22-jarige Oekraïner kwam in januari voor liefst zeventig miljoen euro over van Shakhtar Donetsk, maar heeft na twintig wedstrijden voor the Blues nog altijd geen doelpunt gemaakt. Chelsea-manager Mauricio Pochettino liet Mudryk dit seizoen tot dusver drie keer invallen. Tegen Liverpool (1-1), West Ham United (3-1 verlies) en Nottingham Forest (0-1 verlies) maakte de rechtspoot respectievelijk 9, 45 en 13 minuten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op Instagram plaatste het account wonderkids een bericht waarin de twintig wedstrijden van Mudryk bij Chelsea op een rijtje zijn gezet. “Als Mudryk zijn prijskaartje van zeventig miljoen euro wil waarmaken, dan heeft hij een aantal basisplaatsen op rij nodig. De laatste keer dat de buitenspeler twee wedstrijden op rij in de basis begon, was in februari”, luidt het bijschrift. Mudryk gaf het bericht op Instagram een like, waardoor hij laat blijken dat hij niet genoeg kansen krijgt om zichzelf vanaf de aftrap te laten zien.