Man van 13 doelpunten en 6 assists in 39 duels sluit terugkeer bij Ajax niet uit

Bertrand Traoré kijkt met warme gevoelens terug op zijn tijd bij Ajax, zo laat de 28-jarige buitenspeler uit Burkina Faso weten in een interview op de clubwebsite van de Amsterdammers. De pijlsnelle linkspoot maakte vorige maand transfervrij de overstap naar Villarreal, dat hem overnam van Aston Villa, de aanstaande Europese opponent van Ajax. Met zijn voormalig werkgever blikt Traoré vooruit op de clash van donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax betaalde in het seizoen 2016/17 een huursom van 2 miljoen euro aan Chelsea om Traoré voor een seizoen te lenen. De Afrikaan heeft enorm genoten van zijn tijd in Amsterdam. “Het was misschien maar één jaar, maar het voelde als vijf jaar. Dat komt omdat we zoveel bizarre wedstrijden hebben gespeeld.”

Traoré is trots op zijn prestaties in het shirt van Ajax. “We deden lang mee om het kampioenschap en haalden de Europa League-finale. Helaas wonnen we niks, maar het was een geweldige tijd.” Traoré kwam uiteindelijk tot 39 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 6 assists. “Het was het beste seizoen uit mijn carrière.” Traoré volgt Ajax nog altijd op de voet.

“Eigenlijk is het moeilijk geworden na het vertrek van Erik ten Hag”, concludeert Traoré. “Met mindere tijden in het voetbal heb je nu eenmaal te maken. Soms duurt het een maand, soms een half jaar en soms ook nog langer. Ajax is een grote club en ik weet zeker dat ze sterk terugkomen en weer gaan strijden voor de titel.”

Traoré sluit niet uit dat hij ooit terugkeert bij Ajax. “We hebben zoveel mooie momenten gehad met de fans, maar ook met de mensen in Amsterdam. Toen ik wegging heb ik gezegd dat ik ooit nog een keer terug wil keren bij Ajax. We gaan zien hoe het gaat lopen, je weet het nooit in het voetbal.”

Aston Villa

Traoré verliet Aston Villa, de tegenstander van Ajax donderdagavond, in februari van dit jaar. De vleugelaanvaller voorspelt een lastig tweeluik voor de Amsterdammers. “Ze hebben veel topspelers en beschikken over veel vertrouwen. Ze zijn goed georganiseerd en hebben veel individuele kwaliteit. Maar Ajax is een grote club. Het draait nu niet in de competitie, maar soms kun je dan in Europa boven jezelf uitstijgen. Het wordt een fantastische wedstrijd.”

De aanvaller hoopt dat hij de wedstrijd live kan volgen. “Villarreal speelt om 21:00 uur, maar ik ben niet ingeschreven. Daarvoor ga ik proberen de wedstrijd te kijken. Moge de beste winnen”, aldus Traoré, die zelf geen voorkeur uitspreekt. Namens Villarreal staat Traoré momenteel op 81 speelminuten, verdeeld over twee optredens. Daarin wist hij nog niet te scoren en geen assists af te leveren.

