'Man van 80 miljoen euro' moet rest van het seizoen missen bij Chelsea

Chelsea kan dit seizoen geen beroep meer doen op Wesley Fofana. De 24-jarige verdediger is op zaterdag geopereerd aan zijn hamstring. De operatie is goed verlopen, maar hij zal de rest van het seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan, zo melden de clubkanalen van de Londense club.

De Franse Chelsea-verdediger was sinds december 2024 uit de roulatie met een hamstringblessure en kon vorige maand zijn rentree maken. Fofana kreeg echter een terugval, die zo ernstig was dat er medisch moest worden ingegrepen.

Fofana kwam in 2022 over van Leicester City voor 80 miljoen euro. Hij tekende een contract tot medio 2029 bij the Blues. De verdediger kwam in drie seizoenen 34 keer in actie voor Chelsea. Daarin was hij twee keer trefzeker.

De 24-jarige heeft meerdere kwetsuren gehad in zijn Chelsea-periode. In totaal miste hij 95 wedstrijden door knie- en hamstringblessures. In juli 2023 scheurde Fofana zijn kruisband af, wat hem ruim 350 dagen aan de kant hield.

Trainer Enzo Maresca beschikt over een brede selectie, maar kan dit seizoen dus geen beroep meer doen op Fofana, evenals op David Datro Fofana. Marc Guiu is op de weg terug van een hamstringblessure. Daarnaast bevinden ook Aarón Anselmino en Omari Kellyman zich nog in de ziekenboeg.

Chelsea staat momenteel op de vierde plek in de Premier League. De Londenaren zijn volop in de race om Champions League-voetbal terug te brengen naar Stamford Bridge. Op zondag speelt Chelsea tegen Brentford om de voorsprong op nummer vijf Manchester City te behouden.

Op donderdag hervat de ploeg van Maresca de Europese campagne: in de kwartfinale van de UEFA Conference League speelt Chelsea uit tegen Legia Warschau. Een week later volgt de return in Londen.