Man United voert ‘gedetailleerde’ gesprekken op twee fronten over nieuwe spits

Vrijdag, 2 juni 2023 om 16:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:25

Manchester United heeft de jacht op een nieuwe nummer 9 geopend, zo meldt The Athletic. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Premier League heeft daarvoor 'gedetailleerde' gesprekken gevoerd met Eintracht Frankfurt over Randal Kolo Muani en met Atalanta over Rasmus Højlund. Van de twee spitsen is laatstgenoemde op dit moment de meest reële optie.

Voor Erik ten Hag is het binnenhalen van een topspits de belangrijkste prioriteit tijdens de aankomende transferwindow. Harry Kane geldt nog altijd als droomkandidaat, maar Manchester United is er niet gerust op dat Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy meewerkt aan een transfer naar een directe concurrent. The Red Devils oriënteren zich daarom op alternatieven en zijn dus uitgekomen bij Kolo Muani en Højlund. Ten Hag zou ook Victor Osimhen maar wat graag verwelkomen bij United, maar de club acht de komst van de spits van Napoli niet realistisch. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zegt de Nigeriaan 'onder geen enkel beding' te willen verkopen.

John Murtough, de sportief directeur van Man United, heeft zowel met Eintracht als met Atalanta meermaals gesproken. Beide vermelde spitsen zijn tegen het juiste bedrag te koop, al hangt een stevig prijskaartje van tachtig miljoen euro om de nek bij Kolo Muani. De spits werd dit seizoen met vijftien goals en elf assists de meest waardevolle speler in de Bundesliga en is alom gewild in de internationale top. Kolo Muani werd op het WK met Frankrijk de snelst scorende invaller ooit door in de halve finale tegen Marokko binnen 44 seconden na zijn entree de 2-0 op het scorebord te zetten, de uiteindelijke uitslag.

Højlund geldt als goedkoper alternatief voor Kolo Muani. Eerstgenoemde heeft net zijn debuutseizoen achter de rug bij Atalanta, dat zeventien miljoen euro overmaakte aan Sturm Graz voor de twintigjarige Deen. Højlund kwam in zijn eerste seizoen in de Serie A tot 8 goals en 4 assists in 31 optredens, waarvan 19 keer als basisspeler. De 1,91 meter lange spits maakte in maart indruk bij het nationale elftal van Denemarken door in twee wedstrijden liefst vijf keer te scoren. Het waren zijn eerste doelpunten voor zijn land.