Man United verkoopt overbodige kracht met 45 miljoen verlies aan Fenerbahçe

Donderdag, 10 augustus 2023 om 19:52 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:40

Fred vervolgt zijn carrière bij Fenerbahçe. Dat meldt Fabrizio Romano donderdagavond. Manchester United gaat volgens de Italiaanse transfermarktexpert zo'n vijftien miljoen euro inclusief bonussen overhouden aan het vertrek van de dertigjarige middenvelder. Eerder op donderdag zou Galatasaray de deal nog geprobeerd hebben te kapen, maar dat is dus niet gelukt.

"Fred naar Fenerbahçe, here we go!", tweet Romano donderdag. "Er is een deal gemaakt met Manchester United. Het voorstel dat eerder bekend is gemaakt (vijftien miljoen euro, red.) is geaccepteerd en er is ook een mondeling overeenkomst. Fred is tot een akkoord gekomen met Fenerbahçe en ondergaat snel de medische keuring."



Fred to Fenerbahçe, here we go! Deal in place with Manchester United, proposal revealed earlier has been accepted and verbal agreement reached ?????? Fred has agreed terms with Fenerbahçe and will travel for medical tests soon. Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/PWnKMWInrb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

Fred had nog een contract tot medio 2024 op Old Trafford en werd eerder deze transferzomer al gelinkt aan Fulham en Galatasaray. The Telegraph meldde eerder dat United een bedrag van 20 miljoen pond, omgerekend zo’n 23 miljoen euro verlangt voor de middenvelder, maar het lijkt er nu dus op dat the Mancunians genoegen hebben genomen met minder.

De Braziliaans international werd in 2018 door United voor zestig miljoen euro werd overgenomen van Shakhtar Donetsk. Sindsdien kwam hij tot 213 wedstrijden in het shirt van United, waarin hij 14 keer wist te scoren en 19 keer als aangever fungeerde. Afgelopen seizoen deed manager Erik ten Hag 56 keer een beroep op hem in alle competities. Daarin was hij 6 keer trefzeker en leverde hij evenzoveel assists af.