Man United-ster geschorst tegen Liverpool: pakte hij een bewuste gele kaart?

Erik ten Hag leek het tij bij Manchester United te keren, maar krijgt nu toch weer veel tegenslag te verwerken. De trainer werd zaterdag met zijn ploeg in eigen huis afgeschminkt door Bournemouth (0-3). Tot overmaat van ramp pakte Bruno Fernandes een ogenschijnlijk bewuste gele kaart. De aanvoerder is geschorst voor de loodzware uitwedstrijd van volgende week tegen Liverpool.

In de 83ste minuut van de wedstrijd stond het al 0-3 voor Bournemouth. Er was dus weinig meer te halen voor Man United, toch pakte Bruno Fernandes nog geel. De Portugees deelde in het strafschopgebied van de tegenstander een venijnig schopje uit aan Adam Smith.

Scheidsrechter Peter Bankes floot voor een overduidelijk terechte vrije trap voor Bournemouth. Bruno Fernandes liet in woord en gebaar weten daar absoluut niet mee te kunnen leven.

De arbiter liet de aanvallende middenvelder aanvankelijk wegkomen met de overtreding zonder kaart. Bruno Fernandes bleef echter doorgaan met klagen en armgezwaai, totdat hij uiteindelijk een gele kaart kreeg. Het was zijn vierde gele kaart van het seizoen in de Premier League, waardoor hij geschorst is voor de topper tegen aartsrivaal Liverpool.

Manchester United leed vorig seizoen een ontluisterende, historische 7-0 nederlaag op Anfield tegen Liverpool, de grootste verliespartij uit de clubgeschiedenis. Na afloop werd Bruno Fernandes fel bekritiseerd. De sterspeler zou zijn ploeg in de steek hebben gelaten, zo betoogde onder meer Roy Keane.

"De lichaamstaal van Bruno Fernandes was vandaag ronduit schandelijk", zei Keane in maart na de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool.

"Hij is eigenlijk echt een getalenteerde jongen, hij is de aanvoerder, maar zijn lichaamstaal, zijn armen die zwaaien en het gebrek aan terugrennen... ik zou niet blij zijn met hem in de kleedkamer", aldus Keane in maart.

