Man United mist kansen en verliest na ongelukkige hoofdrol Martínez bij Spurs

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 20:28 • Jonathan van Haaster

Manchester United is tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van manager Erik ten Hag kreeg in het duel met Tottenham Hotspur met name in de eerste helft meerdere grote kansen, die onbenut bleven. Namens the Spurs wist Pape Sarr wel raak te schieten, waarna het duel vlak voor tijd beslist werd door een eigen doelpunt van Lisandro Martínez: 2-0.

Aan de kant van Tottenham stond Micky van de Ven andermaal in de basis. De Nederlander, die een solide wedstrijd zou spelen, vormde een centrum met Cristian Romero. Yves Bissouma en Sarr vormden het blok op het middenveld, dat verder bestond uit Dejan Kulusevski, James Maddison en Heung-min Son. Richarlison stond in de spits. Aan de kant van Man United stonden voormalig Ajacieden André Onana, Martínez en Antony in de basis. Bruno Fernandes stond op 10 achter spits Marcus Rashford; Alejandro Garnacho bestreek de linkervleugel. Ten Hag kon geen beroep doen op onder meer de geblesseerden Tyrell Malacia en Rasmus Højlund.

In de evenwichtige eerste helft was de beginfase voor United, dat via Garnacho en Rashford twee schoten loste. Spurs-goalie Guglielmo Vicario stond beide keren paraat. Hoogtepunt in de eerste helft was de rabona-pass van Bruno Fernandes, die Rashford een ogenschijnlijk niet te missen kans bood. De Engelsman kopte echter over. Niet veel later claimde United tevergeefs een strafschop, nadat Garnacho de bal tegen de hand van Romero schoot. Fernandes kreeg de grootste kans van de eerste helt. De Portugees kopte net als Rashford eerder in alle vrijheid naast. De uitstekend spelende Onana moest na een half uur handelend optreden. De Kameroener redde van dichtbij op een schot van Sarr. Niet veel later was Onana kansloos op een schot van Pedro Porro, die zijn kiezelharde pegel tegen de lat deed belanden.

Tottenham kende een absolute droomstart in de tweede helft. Kulusevski stoomde op aan de rechterkant en zag zijn voorzet via Martínez bij de tweede paal belanden. Daar maakte de mee opgekomen Sarr dankbaar gebruik van via een fraaie dropkick: 1-0. Een razendsnel antwoord leek in de maak toen Fernandes Antony bereikte. De Braziliaan legde de bal klaar voor zijn goede linkervoet en trof de paal met een gekruld schot. Destiny Udogie was aan de andere kant dan weer dicht bij de 2-0, maar Onana redde met zijn voet. Collega-doelman Vicario liet ook zijn klasse zien, door een kopbal van Casemiro onder de lat vandaan te tikken én te redden op een schot van Fernandes richting de verre hoek.

Het moordende tempo van het eerste uur kwam in de slotfase wat lager te liggen. Tottenham leunde op de 1-0 voorsprong en probeerde in de omschakeling toe te slaan, terwijl het aanvalsspel van United slordiger werd. Ten Hag bracht vers bloed met Diogo Dalot, Jadon Sancho en voormalig Spurs-ster Christian Eriksen. Het had echter niet direct het voor United gewenste effect. Tien minuten voor tijd was het duel beslist. Ivan Perisic bracht de bal vanaf de linkerkant laag voor, waarna Martínez de bal totaal verkeerd raakte en in zijn eigen doel deed belanden: 2-0. Fernandes probeerde het in blessuretijd nog met een schotje, waaraan af te zien was dat het geloof bij the Red Devils verdwenen was. Raphaël Varane kwam via het hoofd desondanks dicht bij de 2-1. Uitblinker Vicario redde echter opnieuw knap.