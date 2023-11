Man United loopt na wereldgoal Garnacho verder uit en boekt geflatteerde zege

Zondag, 26 november 2023 om 19:25 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:37

Manchester United heeft zondagmiddag een ietwat geflatteerde zege geboekt in de Premier League. Op Goodison Park bleek de ploeg van Erik ten Hag met 0-3 te sterk voor Everton. Alejandro Garnacho verzorgde met een heerlijke omhaal de openingstreffer, waarna Marcus Rashford met een strafschop het duel besliste. Anthony Martial deed nog een duit in het zakje. Door de derde competitiezege op rij klimmen the Mancunians naar de zesde plek op de ranglijst.

Ten Hag koos, door blessures deels noodgewongen, ervoor om de achttienjarige Kobbie Mainoo een plekje op het middenveld te geven. Achterin keerde Luke Shaw terug in de basiself, terwijl Antony door blessureleed ontbrak. Bij Everton verscheen ex-PSV'er Jarrad Branthwaite aan de aftrap, waar Arnaut Danjuma, net als Donny van de Beek, op de reservebank begon.

Garnacho bezorgde de uitploeg al in de eerste paar minuten de voorsprong. En dat deed hij niet zomaar. Met een werkelijk fenomenale, Rooney-esque omhaal verschalkte hij doelman Jordan Pickford: 0-1.

Na de vroege openingstreffer nam Everton, dat eerder deze week tien punten in mindering kreeg voor het overtreden van een competitereglement, de regie in handen. Het leverde de nodige kansen op voor the Toffees.

Een schot van Dominic Calvert-Lewin werd naar de zijkant getikt door André Onana, waarna de bal via Dwight McNeil, Harry Maguire en Onana richting het doel caramboleerde. Daar was Mainoo echter net op tijd om de bal van de doellijn te glijden.

Twee kopballen van Calvert-Lewin (redding Onana en over) troffen geen doel, waar een inzet van Abdoulaye Doucouré eveneens langs de verkeerde kant van de paal rolde. In de tweede helft bood een strafschop Manchester United wat ademruimte.

Waar arbiter John Brooks eerst Martial nog met geel bestrafte voor een schwalbe, ging de bal na een VAR-ingreep alsnog op de stip. Deze werd feilloos benut door Rashford: 0-2. Kort daarna had Idrissa Gueye een geweldige volley in huis, maar de sterk keepende Onana hield op katachtige wijze zijn doel schoon.

In het laatste kwartier bouwde het efficiënt spelende United de voorsprong verder uit. De ingevallen Facundo Pellistri dribbelde langs de zijlijn en legde breed op Bruno Fernandes. De Portugees vond met een steekbal Martial, die de bal met een subtiel wipje over Pickford tilde: 0-3.

Het ongelukkige Everton zag in de slotfase een inzet van Vitaliy Mykolenko op de lat vliegen, maar dolf uiteindelijk het onderspit. Door de puntenmindering bevinden zij zich in de degradatiezone, terwijl United met de derde competitiezege op rij gestaag blijft klimmen op de ranglijst.