Man met 355 duels voor Napoli niet ingeschreven voor CL na akkoord met rivaal

Napoli-president Aurelio De Laurentiis heeft een opvallend besluit genomen over Piotr Zielinski. De Poolse middenvelder weigert zijn contract in Napels te verlengen en loopt komende zomer transfervrij de deur uit. Dat wordt hem door De Laurentiis niet in dank afgenomen.

Zielinski bereikte tevens al een mondeling akkoord met Napoli-concurrent Inter. De 29-jarige spelverdeler is daarom niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League.

Dat heeft de filmproducent en tevens president van de club uit Napels onthuld op een persconferentie. “In de Champions League mag je minder spelers inschrijven dan in de Serie A. Als ik kijk naar volgend seizoen, moeten we bepalen wie we de kans gaan geven.”

Napoli neemt het in de achtste finales van het miljardenbal op tegen FC Barcelona. De heenwedstrijd in het Stadio Diego Armando Maradona staat op 21 februari op het programma. Op 12 maart staat de return in Catalonië op het programma.

I Partenopei moet het in dat tweeluik dus zonder Zielinski stellen. In de groepsfase van het toernooi deed de club in alle zes duels een beroep op Zielinski. Hij maakte een doelpunt en gaf tevens een assist.

Zielinski kwam in 2016 voor zestien miljoen euro over van Udinese. In het verleden speelde hij naast Udinese en Napoli voor Lubin in Polen en werd hij door Udinese eens uitgeleend aan FC Empoli.

Zielinski, die in totaal al 355 keer in actie kwam voor Napoli, zal zondag tegen Hellas Verona niet bij de selectie zitten. De 86-voudig international van Polen kampt met een spierblessure.

