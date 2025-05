Man die bij huldiging inreed op fans Liverpool wacht mogelijk zeer zware straf

Een man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord nadat hij maandag in Liverpool met een auto op een menigte inreed. Dit maakt de lokale politie dinsdag wereldkundig. Het schokkende incident gebeurde maandag tijdens de kampioensparade van Liverpool in de binnenstad.

De verdachte is een 53-jarige man uit West Derby, een buurt in Liverpool. Hij is tevens gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het diverse keren overtreden van de verkeersregels.

Volgens de politie van Merseyside liggen er nog elf mensen in het ziekenhuis, maar verkeren deze mensen allemaal wel in stabiele toestand. Na het incident tijdens de huldiging van Liverpool zijn in totaal vijftig mensen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De vermoedelijke bestuurder van de auto zou een ambulance hebben gevolgd naar Water Street, een straat die eerder was afgesloten. De toegang was tijdelijk vrijgemaakt voor de ambulance, zodat hulpverleners een persoon met een vermoedelijke hartaanval zo snel mogelijk konden helpen.

De politie benadrukt dinsdag de slachtoffers van de aanslag te blijven steunen. Er is een uitgebreid onderzoek van de camerabeelden gestart om zo de manier van doen van de betreffende bestuurder in kaart te kunnen brengen.

De lokale politie in Liverpool beschouwt het incident niet als terrorisme en dringt er bij het publiek op aan geen schokkende content online te delen of te speculeren over de motieven omtrent het voorval.

De aanrijding vond maandag rond 18.00 Nederlandse tijd plaats in het centrum van Liverpool. Op dat moment was de huldiging van Liverpool, dat zondag het seizoen in de Premier League afsloot, in volle gang.

Op de beelden vanuit een gebouw dicht in de buurt was te zien dat de betreffende auto bewust op de schare met fans leek in te rijden. Veel mensen renden hard weg en er was duidelijk veel schrik bij de aanhang van Liverpool.