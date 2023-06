Man City wint FA Cup dankzij Gündogan en is één zege verwijderd van treble

Zaterdag, 3 juni 2023 om 17:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:21

Manchester City heeft zaterdag voor de zevende keer in de geschiedenis de FA Cup veroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola kende een absolute droomstart tegen Manchester United dankzij de prachtige openingstreffer van Ilkay Gündogan na twaalf seconden, de snelste goal ooit gemaakt in een FA Cup-finale. Bruno Fernandes maakte vanaf de strafschopstip gelijk, waarna Gündogan, opnieuw met een volley, voor de eindstand tekende: 2-1. City speelt volgende week zaterdag de Champions League-finale tegen Internazionale en als the Citizens winnen, is de historische treble een feit. Man United was in het seizoen 1998/99 het enige Engelse team dat dat voor elkaar kreeg.

Bij City stond bekerdoelman Stefan Ortega onder de lat. Verder hield Guardiola vast aan zijn sterkste elf. John Stones werd als extra slot op de deur centraal op het middenveld geposteerd, naast Rodri. Spits Erling Braut Haaland werd in zijn rug geassisteerd door Jack Grealish, Gündogan, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva. Onder meer de recent van een hamstringblessure herstelde Nathan Aké begon op de bank, net als Wout Weghorst en Tyrell Malacia aan de kant van United. Erik ten Hag moest het stellen zonder de geblesseerde Anthony Martial, waardoor Marcus Rashford de spits van dienst was. Hij moest bereikt worden door flankspelers Fernandes (rechts) en Jadon Sancho (links). Christian Eriksen stond op 10.

WOWW!! HET IS AL ??-??! ?? Een ongelofelijke start van de FA Cup finale! Na 12 (!) seconden legt Gündogan de bal al in het net! ??#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/lPEjDMTgBY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor City, dat via een lange trap van Ortega direct de aanval zocht. De Bruyne en Victor Lindelöf gingen een kopduel aan, waarna de bal perfect voor de voeten Gündogan viel. De Duitser dacht niet na en volleerde na twaalf seconden speeltijd schitterend raak: 1-0. Vrijwel direct daarna zorgde Rodri bijna voor de 2-0. De kopbal van de Spanjaard eindigde echter nog net in het zijnet. Beide ploegen leken even bij te moeten komen van het spectaculaire begin. City bepaalde het tempo, terwijl de aanvalspogingen van United vroeg in de kiem werden gesmoord. De beste kans van United in het eerste half uur was een kopballetje van Rashford, die zijn poging ruim naast zag gaan. City kwam op zijn beurt tot kansjes via Haaland en De Bruyne.

OEI! Hands en de bal gaat ???? ???? ????????! ?? Manchester United krijgt een geschenk uit de hemel... Bruno Fernandes maakt er 1-1 van! ??#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/h5n6nKWWBs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

Na een half uur spelen kreeg United een enorme meevaller. Aaron Wan-Bissaka kopte tegen de hand van Grealish aan en na het zien de beelden besloot arbiter Paul Tierney tot het geven van een strafschop. Fernandes pakte zijn verantwoordelijkheid en stuurde Ortega de verkeerde hoek in: 1-1. Raphaël Varane kwam vlak voor rust nog dicht bij de voorsprong voor United. De verdediger kreeg de bal plots voor zijn voeten uit een hoekschop, maar kon zijn poging niet genoeg richting meegeven.

WAUW! DAAR IS HIJ WEER! ?? Weer een geweldige trap van Ilkay Gündogan en nu maakt hij er 2-1 van! ??#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/b9tWVqCVlu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

Net als in de eerste helft kende City ook een wervelende start in de tweede helft. Vijf minuten na rust bereikte een hoekschop Gündogan, die opnieuw op uiterst fraaie wijze scoorde via een volley: 2-1. United leek even bij te moeten komen van die tegenslag en daar profiteerde De Bruyne bijna van. De Belg kreeg een uitgelezen schietkans, maar stuitte op De Gea. Het eerste echte gevaar van United kwam op naam Rashford, die zijn poeier een halve meter over zag gaan. United kwam in de fase daarna beter in de wedstrijd en had de pech dat het schot van Alejandro Garnacho centimeters naast vloog. Weghorst viel een kwartier voor tijd in en hij zag hoe City op de counter meermaals dicht bij de beslissing was. United zette aan, trof via Scott McTominay in blessuretijd de lat, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.