Man City bevestigt contractverlenging met geniale Wolf of Wall Street-verwijzing

Donderdag, 14 september 2023 om 21:11 • Lars Capiau • Laatste update: 21:28

Manchester City heeft het contract van Kyle Walker verlengd, zo bevestigt de regerend Engels kampioen via de clubkanalen. Dat deden the Citizens niet zomaar. Het nieuws ging gepaard met een geweldige aankondigingsvideo, waarin Walker de Jordan Belfort spelende Leonardo di Caprio imiteert, een verwijzing naar de wereldberoemde film The Wolf of Wall Street.

Op de ludieke video is te zien hoe de selectie van Manchester City de iconische filmscène naspeelt. Daarin roept Belfort, en nu dus ook Walker, de zin: "I'm not leaving!" Dat verwijst uiteraard naar de contractverlenging van de verdediger. De rest van de City-spelers evenals Josep Guardiola reageren, net als in de film, uitzinnig op het nieuws.

Even leek het er namelijk op dat Walker wél zou vertrekken. De Engelsman werd in de transferperiode nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern München, daar hij in Manchester in Guardiola's nieuwe spelsysteem niet altijd deel uitmaakte van de basiself. De rechtsback knokte zich echter knap terug en is inmiddels weer een vaste waarde in het elftal van de Spanjaard.

Hij miste nog geen speelminuut in de competitie en ligt bovendien, als ervaren goedlachse routinier, zeer goed in de groep. Zijn contract, dat nog liep tot medio 2025, is met twee jaar verlengd. Dit jaar wordt zijn zevende seizoen in Manchester, waar hij in 2017 overkwam van Tottenham Hotspur. Hij droeg al 260 keer het City-shirt en legde daarin beslag op onder andere vijf Premier League-titels en een Champions League-trofee.