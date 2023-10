â€˜Mamadou Sakho slaat eigen trainer met bezemsteel; ontslag lijkt nabijâ€™

‘Mamadou Sakho slaat eigen trainer met bezemsteel; ontslag lijkt nabij’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 17:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:06

Mamadou Sakho moet mogelijk voortijdig vertrekken bij het Franse Montpellier. De 33-jarige verdediger zou zijn trainer volgens L’Équipe hebben geslagen met een bezemsteel, als gevolg van een woordenwisseling. Er is nu een onderzoek ingesteld, en als Sakho schuldig wordt bevonden, lijkt een vertrek uit Zuid-Frankrijk de enige optie.

Sakho speelt sinds 2021 bij Montpellier, nadat hij transfervrij de overstap maakte van Crystal Palace. In zijn eerste seizoen bij de huidige nummer vijftien van de Ligue 1 was hij nog een vaste kracht.

Vorig seizoen nam het aantal basisplaatsen voor Sakho echter af, en toen trainer Michel Der Zakarian in februari van dit jaar werd aangesteld, bracht de verdediger nóg meer tijd op de bank door. Dit seizoen kwam Sakho zelfs niet verder dan zes speelminuten.

De relatie tussen speler en trainer is dus niet denderend, en lijkt nu tot een kookpunt te zijn gekomen. L’Équipe weet dat het allemaal begon met een woordenwisseling tussen Sakho en Der Zakarian.

Daarbij zou Sakho door zijn trainer ‘een huilbaby’ zijn genoemd. De 29-voudig Frans international zou hier vervolgens op gereageerd hebben door Der Zakarian te slaan met een bezemsteel.

Een onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd en of Sakho, die nog tot medio 2024 vastligt bij Montpellier, schuldig is. Als dat wel het geval blijkt, dan is de kans groot dat hij mag vertrekken uit Montpellier.

De geboren Parijzenaar speelde eerder in zijn carrière voor Paris Saint-Germain, Liverpool en dus Crystal Palace. Daarnaast speelde hij dus 29 interlands voor les Bleus, waarvan de meest recente in november 2018 plaatsvond.